Esperan que apoyo de perros entrenados a células de madres buscadoras sea una realidad

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Colectivos de búsqueda esperan que el apoyo de perros entrenados a células de madres buscadoras sea una realidad y no solo una promesa, esto luego de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, anunciara este tipo de apoyo.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por su parte una integrante de Fundación Girasoles Encontrados AC, con Sede en Celaya Guanajuato, informó que de darse y ser una realidad este apoyo, sería una maravilla, ya que son animales con un gran sentido del olfato y demasiado intuitivos, lo que ayudaría a localizar a más personas, más restos y cuerpos en fosas.

“Los perros son una maravilla, son unos grandes colaboradores y te pueden dar el punto exacto, ya que son más intuitivos y espirituales, ven lo que nosotros no podemos ver, tal vez nosotros como madres tenemos ese sentido desarrollado por las ganas de encontrar a nuestros familiares, pero un perro te puede llevar al punto exacto”, expresó.

Te puede interesar ➡ Apoyará Secretaría de Seguridad Pública del Estado con perros de búsqueda a madres buscadoras

El funcionario destacó que este apoyo se encuentra próximo, ya que están en diálogos con la embajada de Estados Unidos de América, específicamente con Washington para la donación de estos perros.

“Estamos al pendiente de las búsquedas que se organizan a través del comisionado de búsqueda, también lo están la Guardia Nacional y las Policías Municipales, Protección Civil del Estado y de acuerdo al protocolo se toman precauciones para dar la seguridad a las madres buscadoras”.

El funcionario destacó que este apoyo se encuentra próximo, ya que están en diálogos con la embajada de Estados Unidos de América. | Foto: Archivo | El Sol del Bajío / Fotos: Martín Martínez | El Sol de Irapuato.

Por otra parte, garantizó que en el estado de Guanajuato, la actividad de búsqueda es prioritaria, además de un compromiso realizado por todas las autoridades estatales, por lo que no se suspenderá, esto en referencia a lo sucedido el pasado martes en el estado vecino de Jalisco donde elementos de corporaciones y civiles habrían resultado heridos aparentemente al dirigirse a un reporte por fosa clandestina, lo cual terminó con la suspensión de los mecanismos de búsqueda.

Es importante señalar que los colectivos de los diferentes municipios en el estado, realizan una gran labor, la cual requiere de mucho esfuerzo, paciencia, dedicación y recursos y que mejor que ahora el gobierno apoye de esta manera.

Local 80% de integrantes de células delictivas no son de Guanajuato: Alvar Cabeza de Vaca

“Esperemos que cumpla lo que dijo y que no solo sean palabras, o declaraciones para quedar bien, es de recordar que este tema es un fenómeno social, que no solo nos incluye a nosotras o a un nivel social económico específico, pues aquí no importa eso y le puede pasar a cualquiera” reitero

Finalmente agregó que aunque los colectivos siempre van acompañados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado a fin de salvaguardar la integridad de las mujeres que tras tener algún familiar víctima de desaparición se han unido a la fuerza de búsqueda tanto de forma independiente como por medio de las comisiones de búsqueda, es necesario más apoyo.