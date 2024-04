Esperan entrega de becas para familiares de personas desaparecidas y fallecidas

A pesar de ser un derecho que establece la Ley General de Víctimas, desde hace tres años no se han otorgado becas a los más de 100 hijos de personas fallecidas y desaparecidas en Salamanca, así lo informó José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo Sembrando Comunidad, luego de que se inició la recepción de documentos para la inscripción a apoyos en especie dirigidos a que los niños y niñas puedan continuar con sus estudios el próximo ciclo escolar, a través de la entrega de uniformes y útiles.





“Tuvimos una reunión con personal del Municipio porque les van a apoyar a los hijos de las víctimas con uniformes y útiles, entonces están recogiendo los documentos y demás, queríamos ver el procedimiento que se iba a seguir o qué se va a seguir para poder recoger los documentos y ya que nos pusimos de acuerdo con personal del Municipio ya están pasando algunas que ya traen la documentación completa y las demás van a venir más adelante, les dieron un buen tiempo para que puedan traer sus papeles y recibir esos apoyos para el próximo ciclo escolar que es el uniforme y los útiles escolares”, refirió.





José Gutiérrez Cruz indicó que al menos en Salamanca, se han contabilizado un poco más de 100 niños que forman parte de los cuatro colectivos conformados en la localidad.





Gutiérrez Cruz indicó que al menos en Salamanca, se han contabilizado un poco más de 100 niños que forman parte de los cuatro colectivos conformados en la localidad, en este aspecto explicó que la mayoría de las víctimas son jóvenes, por lo que en general sus hijos quedan a resguardo de sus abuelos; “la mayoría se encuentra en la primaria aquí en Guanajuato, las víctimas son personas jóvenes entonces dejan a niños chiquitos y eso sí representa un gran problema para las familias, porque hay abuelitas que vuelven a ser mamás, porque se tienen que volver a hacer cargo de los hijos de los hijos”.









Aunado a ello comentó que, “tenemos niños que mataron a papá y después desaparecieron a mamá y hay muchos casos así, o también hay casos en los que matan a mamá y papá lleva los niños con la abuela y se los deja y se desentiende (…) tenemos a muchos niños huérfanos por el tema de la violencia, pero también por la violencia intrafamiliar; entonces sí tenemos una gran cantidad de niños, tuvimos un grave problema con los hijos de las víctimas y la deserción escolar, la mayoría de los hijos de las víctimas dejan, por eso estamos viendo por estos apoyos paquetes escolares y becas, las becas le tocan a Gobierno del Estado y no se las han otorgado, es el tercer año que pedimos y esperemos que esta tercera sea la vencida porque no les han entregado las becas en ningún momento”.

En este mismo sentido se dijo que a las madres buscadoras de la zona aún no se les entrega su tarjeta rosa a diferencia de otros colectivos del estado; “a los demás colectivos ya se las entregaron y a las familias de acá no se las han dado, entonces ya es una cuestión personal dirigida en contra de los colectivos, cuando identificamos que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad son las mujeres que han sido víctimas de la violencia y no les otorgas a las que han sido de estos colectivos”, concluyó.