Desconoce comisión de Seguridad revisión de perfiles para asumir cargo de Seguridad Pública

Luego de casi tres semanas en que se presentó la renuncia del titular de Seguridad Pública, aún no se han presentados perfiles que pudieran ocupar, el cargo, sin embargo, el presidente de la comisión de Seguridad Juan Ortega Gasca dijo que será el mismo Alcalde quien presente la propuesta o designación de la persona que pueda asumir la dirección general de cara a lo que resta de la administración municipal.

“Es un tema que le corresponde a él (el Alcalde) y quién se está haciendo que lanzamiento pues el Comisario el que está a cargo de toda la parte operativa”, indicó el funcionario.

De acuerdo al también regidor de la fracción de Morena, por este motivo no se han presentado, ni revisado perfiles por parte de la comisión para la evaluación de algún probable candidato, “hasta ahorita no traemos de algún candidato y yo creo que en su momento cuando el Alcalde los tenga, nos mandará a llamar y ya revisaremos esa parte, pero hasta ahorita en este momento, no tengo yo conocimiento (…) es lo más sano para mí y para la misma corporación y para la ciudadanía, pero hasta este momento no ha habido con la comisión para ver temas, no hasta ese momento no, me imagino que cuando el Alcalde tenga una terna o algo nos comunique, pero finalmente pues es decisión de él, él decide a quién invita a trabajar en su administración”.

Respecto al cuestionamiento sobre un retraso en la selección de perfiles, el funcionario se limitó a reiterar que hasta el momento no tiene mayor información respecto al tema, por lo que habrá que esperar a que el presidente municipal César Prieto designe a la persona que cumpla con los requisitos que marca la ley para ocupar la titularidad que quedó vacante desde el pasado primero de septiembre, luego de que el extitular presentó su renuncia formal el 30 de agosto de este año.

Por otro lado, Ortega Gasca dijo desconoce si se cuenta con algún proyecto para el rescate de las antiguas instalaciones de la Academia de Seguridad Pública, ubicadas a un costado del Ecoparque, las cuales se han deteriorado debido al abandono y constante ocupación de cuerpos federales que refuerzan la coordinación de seguridad pública en Salamanca.

“Esperemos que se tengan un proyecto porque si está el edificio que está muy olvidado entonces esperemos que esto se pueda hacer porque ya que son las instalaciones que pertenece a parte de la Academia”, concluyó.