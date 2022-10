Es importante buscar nuevas alternativas para reducir accidentes viales: expertos

Desde el año pasado, Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional por muertes en accidentes viales, por debajo de los estados de Jalisco y Chihuahua, mientras que México es el país siete a nivel mundial, por eso, vale la pena ya apostar por otros mecanismos de mejoramiento y de control del tráfico vehicular y con ello asegurar la vida del conductor peatón y del ciclista.





Opciones para reducir accidentes.





Durante el segundo día del segundo Foro Nacional y tercero estatal de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial, el coordinador del Consejo Estatal de Michoacán para la Prevención de Accidentes (Coepra), José Antonio Vidales Sánchez, explicó durante su ponencia que es de suma urgencia buscar nuevas alternativas para evitar más accidentes en las carreteras, pues las actuales no han estado dando resultados, tanto que incluso ya no se pudo superar la meta en accidentalidad en México.









Mencionó Aproximadamente el 80% de los accidentes de tránsito se deben a una conducta equivocada de los conductores; por tanto quienes viajan a algún destino turístico como quienes permanecen en sus hogares, deben ser precavidos, a fin de prevenir y disminuir situaciones de riesgo.







Además, dijo que el segundo causante de estos accidentes se debe al déficit con las que cuentan las carreteras en Guanajuato, las cuales, en varias ocasiones, no cumplen con los estándares básicos que recomiendan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).









“En todo el país se registran más de 370 mil accidentes de auto al año, es decir, que somos a nivel mundial el país número siete en este rankin y en Guanajuato se sigue esta misma constante. ¿Por qué? Muchas de las carreteras que tenemos en México no deberían ser transitadas, pues no están ni autorizadas por los organismos que rigen que un camino sea confiable, además los conductores y peatones no cuentan con una buena cultura vial”.







Puntualizó que de los más de 14 mil accidentes han dejado más de 40 mil lesionados, de los cuales más de el 10% corre el riesgo de perder la movilidad motriz, dejando un alza considerable en personas discapacitadas en Guanajuato.









“Lo que no sólo nos debe preocupar son la gran cantidad de muertos que dejan este tipo de accidentes, sino también las personas que quedan con alguna discapacidad, lo cual se convierte en un gasto extra a las empresas, al municipio y por supuesto al estado”, agregó.