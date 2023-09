Salamanca, Gto.- Ante la propuesta del presidente municipal César Prieto, para que el encargado de despacho de la Comisaría asuma el cargo de la dirección general de Seguridad Pública, se presentarán los exámenes pertinentes a efecto de que se pueda desempeñar la titularidad al menos por lo que le resta a la presente administración.

Espera César Prieto resultados para promover a Comisario como nuevo titular de Seguridad Pública.

“Estoy proponiendo yo al Comisario, Es una persona que mis respetos, siempre ha estado colaborando y siempre ha sido una persona operativa, ahorita va hacer sus exámenes, va hacer lo que le falta, me parece que si falta hacer un examen más de control y confianza, es como un suplemento de lo que ya hizo y una vez de que lo realice y en caso de que sea validado, yo lo nombraré a él como nuevo director general (de Seguridad Pública)”, indicó el edil.

Aplicó evaluaciones complementarias a exámenes de control y confianza.

En este contexto, César Prieto sostuvo que la mejor opción para dirigir a la corporación de Seguridad Pública sería el mismo Comisario, debido al trabajo diario y coordinación constante que ha tenido con instancias federales, sin embargo, de no aprobar las evaluaciones que requiere ya tendría en la mira algunos otros perfiles para cubrir el cargo que quedó vacante desde el pasado primero de septiembre.

Desde hace más de tres semanas se encuentra vacante el cargo.

“En caso de que no cumpla, tendré un perfil, tengo por ahí algunas otras personas, no que sea un plan B, pero yo creo que quiero reconocer el trabajo que ha hecho Andrés, creo que no tengo que voltear a otros lados el ya conoce la realidad de Salamanca, el trabaja todos los días con Guardia Nacional y con el Ejército y creo que además merece la oportunidad de seguir sirviendo ya como director general”, apostó.

Ante esta posible asignación, en tanto el comisario Andrés Hernández Ramírez indicó que tiene aprobados sus exámenes de control y confianza, por lo que aceptaría el cargo a la espera de que el C3 concluya con la revisión de los requisitos que se requieren.

Respecto a la operatividad señaló que, la encomienda es con la proximidad social, operativos específicos y focalizados, porque se tiene que trabajar y poner atención en todos los delitos. En el caso de las extorsiones, uno de los delitos con mayor incidencia en el municipio, destacó la importancia de sostener reuniones con los comerciantes para que confíen y se programen los operativos.