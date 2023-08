AMEXME continúa registrando casos de extorsiones

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Salamanca continúa siendo víctima de robos, extorsiones a integrantes de la asociación, por lo que han solicitado el apoyo por parte del estado para brindar más seguridad en la Asociación.

“Ya nos sentimos un poco tranquilas, pero continuamos con reportes de la delincuencia, respecto a robos de socias por robos de vehículos; no podemos decir que estamos muy bien porque no lo es, se han metido a negocios a robrar el cable, cámaras de videovigilancia, por lo cual seguiremos molestando al estado y tocando puertas para evitar estas problemáticas”, comentó Claudia Martínez, actual presidenta de AMEXME Capítulo Salamanca.





Se han cerrado negocios por la inseguridad que se vive en la ciudad.





La presidenta del Capítulo Salamanca, comentó que durante su gestión, se han presentado estos hechos de inseguridad en diversos rubros en donde se ven involucradas de manera directa mujeres empresarias del municipio de Salamanca.

“Durante mi gestión se presentaron cierre de carnicerías, aproximadamente tres en donde mujeres salmantinas eran socias, y brindábamos el apoyo, además en la Bellavista, Reynas por motivos de extorsión se me cerraron dos negocios que se me fueron definitivamente. Lo que más me ha costado trabajo es la denuncia yo les di la propuesta a la aplicación de PROCUAP, pero el miedo es detonante, me da tristeza por la falta de confianza que tienen ante las autoridades”.





Algunas mujeres empresarias han optado por irse del municipio.





Ante lo ya mencionado por el cierre de negocios en el caso de las extorsiones algunas mujeres empresarias han cerrado por totalidad su establecimiento y para evitar cualquier situación deciden mudarse del municipio.

Ante ello extienden el apoyo por parte de las autoridades tanto estatales como municipales para que se pueda apoyar al comercio local y disminuir el índice de los delitos que se tienen referentes a los casos de extorsiones.