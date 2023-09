Recorte presupuestal obligó a exdirector de seguridad pública a renunciar

Salamanca, Gto. Alejandro Flores Jiménez, ex director de Seguridad Pública aclaró las especulaciones en torno a su renuncia, la cual atribuyó a la reducción de apoyo por parte del Gobierno Municipal, así como el recorte de 50 millones de pesos al presupuesto operativo, lo que agudizó las malas condiciones del complejo C4, equipo táctico para los elementos de seguridad, así como instalaciones adecuadas para la Academia para capacitar a los futuros elementos de policía.

“Hubo especulaciones de que fue un tema personal; definitivamente no fue un tema personal (,,,) la base principal de mi renuncia fue porque dejé de ver apoyo por parte del municipio hacía seguridad Pública, no había el apoyo suficiente como para atender las garantías de seguir al mando de la dirección de seguridad Pública, esta fue la razón principal, en este año hubo una reducción considerable al presupuesto de Seguridad Pública y el 2024 va en la misma tendencia de poco recurso, hay muchas necesidades en seguridad público y siendo un eje rector de la actual administración, se le debe de dar ese apoyo a la dirección y no lo vi; no creo que las cosas cambiasen, si el presupuesto ya está destinado y programado, no creo que se pueda hacer mucho si no hay ese compromiso de dar el apoyo necesario a seguridad pública, si se les da el apoyo suficiente, no tendrían motivo a que renuncien, pero si continúan con la disminución de recursos y limitaciones la policía no podrá integrarse, le hace falta inyectarle recurso” , explicó.

Antes de retirarse del cargo, Flores Jiménez le hizo llegar al alcalde César Prieto Gallardo una carta renuncia en donde explicó punto por punto los motivos de su renuncia, destacando que en el año 2022, no se les dotó del dron que se estaba considerando para reforzar la vigilancia en la ciudad.

“Estoy viendo que hay muchas críticas en mi renuncia, pero hay que recordar que la dirección no la integro solamente yo, es una estructura demás elementos, directivos, yo en ningún momento me he reusado o hecho a un lado de mi responsabilidad, no soy únicamente yo el responsable de la Dirección de Seguridad Pública, hay subdirectores o directores debajo de mi que tienen una tarea y compromiso a realizar y desafortunadamente no lo hacían, tal como el área de seguridad y protección que comanda Teresa Cacho en donde hay mucha omisión para el flujo de las adquisiciones del equipamiento de la dirección, hay retraso, apatía, falta de interés y eso conlleva a que no se realicen las compras de las necesidades, como la falta de uniformes para los cadetes de policía, la generación graduada hace unos días no tuvieron uniformes para su estancia durante los seis meses, tampoco los que están por salir”, argumentó.

Otro de los factores que influyeron en su salida el pasado primero de septiembre, fue la distintas maneras del desempeño de labores entre algunas dependencias.

“Con movilidad creo que influyó en gran manera el trato o relación que tuve con el Alcalde porque mi forma de pensar y mi formación tiene ciertos principios y valores, tal vez es la discrepancia entre otros directores y yo por mi formación, yo no estoy de acuerdo en sacar provecho, extorsionarlos o multarlos, es algo que no me parecía y externé mi inconformidad y quizá fueron temas que no gustaron al municipio. Como saben el director General de Movilidad tuvo un incidente con una mujer policía en donde la agredió y yo hice fue turnar el caso a contraloría interna y hasta que me fui no vi respuesta por parte de la dependencia”, explicó.

Respecto la decisión de postular al Comisario Andrés Ramírez como nuevo director de la corporación opinó que, “esto ya es competencia del Presidente Municipal y del Ayuntamiento para ver quién es el que me sustituya, yo no quiero ser leña del árbol caído, yo respeto a todas las personas y si no pasó el examen de control y confianza no tiene la capacidad o la calidad para ocupar este cargo, y no soy yo quien debe de determinarlo”.

El Coronel Retirado del Ejército Mexicano dijo, “me dejaron solo, el único expuesto iba a ser yo como lo estoy siendo ahorita, no había un entorno sano para continuar. A mi salida traté de trabajar lo más transparente y honradamente posible, sin sacar provecho de la sociedad, no tenemos una gran plantilla personal de policía, por lo que recurrimos a Guardia Nacional y el Ejército para dar cumplimiento, si no incrementamos los recursos y no se le da importancia a Seguridad Pública la policía nunca va a crecer; por todo lo que se maneja y de lo que me responsabilizan creo que es normal tener miedo, tengo desconfianza porque no se me da el apoyo, ni el trato a mi renuncia como por parte del municipio a protegerme un poco más, como marca la ley tengo derecho a escoltas y a eso vine a tratar si se me dará o no”.

Admitió que tuvo una propuesta para trabajar en la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo este no fue el motivo por el cual dejó su cargo como Director de Seguridad Pública, como lo había declarado en su momento el presidente municipal.