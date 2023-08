En Guanajuato van más de mil desaparecidos

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- De 2019 a la fecha, en Guanajuato han desaparecido mil 306 personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; de éstas, 715 casos se registraron tan solo de abril al 30 de junio de este año, lo que representa cerca del 50%, entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, esto, con base en el reporte presentado por la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, entre los desaparecidos se encuentran Alejando González Peña, Luis Diego González Martínez y José Adrián Rendón Razo.

Cabe señalar que, en los últimos cuatro años, el estado de Guanajuato ocupa el noveno lugar a nivel nacional con más personas desaparecidas, por debajo de Sonora y arriba de Guerrero, es importante recalcar que este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Fue el 21 de diciembre de 2010 cuando la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros, cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.









Estos casos se dan a nivel mundial y día con día aquejan a la sociedad, y en especial al estado de Guanajuato, y en particular a Celaya, pues colectivos de búsqueda que se han formado para dar apoyo a las familias que sufren de tener alguna persona desaparecida, salen a las calles a pedir justicia, realizan búsquedas en lugares como cerros, comunidades y espacios especialmente abiertos, en donde reciben el reporte de algún resto humano con la principal finalidad de encontrar a todos aquellos que un día dejaron de llamar por teléfono, de llegar a casa después del trabajo, una fiesta, una convivencia o de practicar un deporte.

NO DESCANSARÉ HASTA DAR CON ÉL: ADRIANA

Los testimonios de las familias nos narran cómo es vivir sin saber nada de los seres que aman, tal es el caso de Adriana González Peña, quien busca a su hermano Alejando González Peña, desde el 20 de diciembre de 2021, quien padece de esquizofrenia, desde los 16 años y quien salió de su casa y no volvió.









Su hermana comenta que a diario salía pero nunca se perdía, pues pese a su padecimiento el solo deambulaba por colonias como Monte Blanco, y calles como Mutualismo y Boulevard, era tímido, no agredía a nadie, y nunca tuvo alguna adicción.

Añadió que un día se perdió por seis meses, pero fue localizado en San Luis de la Paz, y la segunda ocasión ya no volvió, pese a que han recibido llamadas de que lo han visto, y van al sitio desafortunadamente no es él. Añadió que las autoridades no dan avances y la búsqueda es más por los familiares que por las autoridades.









“He viajado a muchas ciudades: Irapuato, Querétaro, Apaseos y la verdad es que mucha gente nos apoya, pero la verdad no descansaremos hasta dar con él, lo que pasamos es un gran dolor, difícil y una gran impotencia no saber qué más hacer para dar con su paradero, además que yo tengo que ayudar a mi mamá para que no decaiga”.

LOS QUIEREN DE VUELTA

Otro caso es el de la familia González Martínez, quienes buscan a su hijo y hermano Luis Diego con los mismos apellidos, quien desapareció el 20 de marzo del 2022, en la comunidad de San José de Guanajuato. Su hermana, Diana Gabriela González Martínez, dijo que su hermano estaba jugando béisbol y tenía su pantalón blanco, playera negra y en el cual decía “Lobos”, una sudadera gris y gorra roja, desde ese día y después de su juego salió a un jaripeo y no volvió a casa.

“Es una situación muy difícil pues tenemos un año y medio que no sabemos de él, no buscamos culpables solo que nos digan dónde está, si aún sigue vivo, si no donde buscarlo, pues es difícil para mis padres y mis sobrinos, pues dejó a dos niños, de un año y 2 años”.

Ana Julia Razo Alvarado, es madre de José Adrián Rendón Razo, señaló que es originario de la colonia Emiliano Zapata, y desapareció el 20 de marzo del 2022 en la comunidad de San José de Guanajuato en Celaya, vestía short negro, camisa blanca con rayas azules y con un número en la parte de enfrente.

El día que desapareció se supo que se dirigía a un baile en la comunidad ya citada e iba en compañía de un amigo a bordo de una camioneta, pero fue a las 12:30 que no se supo nada del amigo ni de José. Él dejó a dos niños y a su esposa, quienes ahora sufren por su ausencia.

“Esta situación es difícil, más vivir un año con la zozobra de si está bien o no, si vive o ya no, es agobiante el no saber de él y saber quién se lo llevo, mucha gente sabe, pero no habla por temor a represalias y les pido que toque su corazón y si saben algo digan a las autoridades de manera anónima”.

PIDEN A LAS AUTORIDADES NO DEJEN DE BUSCAR

Para recordarle a las autoridades que aún hay personas desaparecidas, el domingo por la mañana, integrantes del colectivo “Proyecto de Búsqueda” realizaron la pega de azulejos con las fotos de 98 desaparecidos afueras de la Fiscalía Regional “C”, en el mural que ya está en ese sitio y pidieron que por favor investiguen cada uno de los casos y hagan su trabajo, para después culminar con una misa y pedir por cada uno de ellos.

Es importante señalar que de los mil 306 desaparecidos que se tienen registrados del 2019 a la fecha, 994 son hombres, 225 mujeres y 87 indeterminado, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; pero en base a la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, de abril a junio de este año se han realizado 102 jornadas de búsqueda de campo, de las cuales 17 son individualizadas con la FGE, se han tenido 30 contextos de hallazgo, 105 pozos de sondeo y 41 personas localizadas.

Asimismo se tiene en esos mismo meses, un reporte de desaparecidos de 889, 327 son mujeres y 562 hombres, de los cuales han sido localizados sin vida 43 y con vida 407, lo que deja hasta esa fecha un total de 439 desaparecidos

En cuanto a niñas, niños y adolescentes, en ese mismo periodo, de abril a junio del 2023, se tiene un reporte de 276, de los cuales son 177 mujeres y 99 hombres, de los cuales se han localizado con vida a 203.

Finalmente es importante recordar que cualquier información de alguna persona desaparecida es de vital importancia para las autoridades, pero más para los familiares que día con día viven esta situación de no saber nada de sus desaparecidos y que cualquier dato será de manera anónima.