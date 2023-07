Donará EEUU dos canes para búsqueda de personas en Guanajuato

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Serán dos los perros de la raza Pastor Belga Malinoi, los donados por el Gobierno de Washington, a través de la embajada de Estados Unidos de América, así lo informo el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini y aunque es un proceso largo ya se trabaja en el mismo.

Añadió que anteriormente la Agencia antinarcóticos por sus siglas en inglés (INL), de igual manera por el Gobierno de Washington, ya había donado un total de 10 perros que fueron los que forman la célula K9, perros nacidos en Europa con el más alto nivel de detección de drogas, armas y dinero, por lo que se firmó este compromiso ahora para estos dos perros que se enfocarían a apoyar a los diversos colectivos de búsqueda.

“Son perros nacidos en Europa preparados al más alto nivel, los que tenemos en detección de armas, dinero y drogas, son los K9, y que diario han presentado resultados de estos en los diversos municipios, ahora ya tenemos firmado con el Gobierno de Washington, a través de la embajada el compromiso para la donación de dos perros más, los cuales serán utilizados para la detección de restos humanos y cadáveres”.

El funcionario destacó que una vez que se tengan a estos perros, se comenzará con el debido entrenamiento, pues es de señalar que el proceso no es rápido, pero se pretende que de manera más rápida poder tenerlos, además de la capacitación de personas, como instructores y manejador en Estados Unidos, para que estén preparados para ayudar.

“Actualmente con los instructores que tenemos, todo el personal y manejadores han sido entrenados en Estados Unidos, una vez que nos diga el Gobierno de Washington, que ya está lista la donación, se enviará al personal para que reciban la capacitación y el adiestramiento se haga en conjunto perro y hombre”.

Por el momento se estará a la espera del gobierno de Washington, para que esto sea una realidad, que ayude a los colectivos en sus búsquedas y sea más efectiva la localización de personas, en algunas fosas clandestinas.

Por otra parte, señaló que en este tema de las fosas y trabajos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), se ha logrado un trabajo destacado en los municipios que son operados por el Mando Único, como Tarimoro y Juventino Rosas, en este último, desde su llegada se ha logrado detectar más fosas clandestinas, se han realizado hallazgos de restos importantes y en varios puntos de esta ciudad, pues anteriormente no se lograba trabajar, pues no había participación de la Policía Municipal, debido al manejo que tenían.

“En lo particular de los municipios donde están Fuerzas de Seguridad pública del Estado, están dando sus resultados, en particular de Juventino. Rosas, gracias a la entrada del Mando Único, por fin se pudieron hacer búsquedas y hubo muchos hallazgos porque la misma Policía Municipal anterior no permitía a nadie entrar a hacer este tipo de búsquedas sabiendo el cochinero que había allí adentro”.

Finalmente reiteró que cada municipio deberá de trabajar en las estrategias de operación, pero tienen que encontrar un equilibrio en el actuar para dar un mejor resultado, de su parte lo importante es equiparlos y capacitarlos.