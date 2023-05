"En Guanajuato vamos a ganar”: Marcelo Ebrard

“En este estado vamos ganar”, fueron las palabras del canciller Marcelo Ebrad, en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana. En su visita a Salamanca, Guanajuato, para inaugurar la octava Oficina de Pasaportes del estado, el canciller dijo que no es opción ser candidato de oposición.

El secretario de Relaciones Exteriores confía en que las encuestas lo colocarán como el candidato por la Presidencia de México de Morena. No le gusta especular, dice, pero apunta convencido que “vamos (refiere a sí mismo y su equipo) adelante”. No considera dejar Morena en caso de no ser favorecido por las encuestas.

“No me lo estoy planteando así, porque si así fuera no tendría caso participar, pienso que el Presidente no tendría ninguna necesidad, con el apoyo que tiene, de andar diciendo 'voy a hacer una encuesta' cuando no quiere hacerla, pienso que el Presidente tomó esa decisión, para que efectivamente sea la primera primaria en México; cuando menos en el partido gobernante, en donde el pueblo participe directamente y eso le daría a morena un estatus político enorme (…) Hemos luchado para eso lo digo genuinamente ”, aseguró.

Tiene claro, dice, en que no irá en contra de sus competencias más cercanas, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto. Ebrard descartó integrarse a la oposición: “no estoy a ver quién me lleva”, dice convencido del proyecto de transformación impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia de Ebrard para refucir la desigualdad

En su camino por su próxima aspiración política el canciller Marcelo Ebrard, tiene claro que las zonas del país que más crecen, luchan constantemente con la pobreza, por lo que es un tema principal para abordar. Ejemplificó que, en León, Guanajuato, el índice de pobreza es del 43%, lo que indica un aumento de pobreza notable en la última década.

“Hay un problema en casi todo el país, las zonas que más crecen sí van reduciendo en pobreza, pero muy lentamente, es una anormalidad”, dijo el funcionario federal en su visita a Salamanca, Guanajuato.

Como estrategia para combatir la pobreza Ebrard Casaubon, pone en la mesa aumentos salariales y los correspondientes pagos de impuestos a las grandes trasnacionales locales e internacionales.

“Tenemos que mejorar los ingresos salariales, la percepción de trabajo, construir un mucho mejor sistema de salud, construir un mejor sistema educativo y garantizar la aportación fiscal de las empresas exportadoras y las grandes empresas mexicanas”, puntualizó.

“México necesita migrantes”

“En México no nos deberíamos de oponer porque hasta los necesitamos”, dijo Marcelo Ebrard acerca de los migrantes. “La política es, ¿quieres estar en México? Adelante, no necesitas esconderte, aquí no corres riesgo”

Tras el final del Título 42, una de las políticas migratorias impuestas por el Gobierno de Donald Trump y la implementación del título 8, el canciller descartó que bajo esta estrategia Estados Unidos pueda deportar a más latinoamericanos a México.

“El día de ayer nos regresaron 28 gentes, no espero yo que haya un regreso de muchísimas personas”, puntualizó.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que el Título 8 endureció sanciones en temas migratorios, además incrementaron las exigencias para solicitar asilo en el país. A pesar de que Ebrard mencionó que sólo deportaron a 28 personas, habló de que se triplicarán las visas de trabajo este año en México.

“Las visas de trabajo se van a triplicar. La gente que quiere estar en México no tiene dificultades para estar en México. La gente que puede tener dificultades es la que quiere engañar y que no quiere decirte donde está, que no trae documentos. Como ‘los coyotes’, esos sí son nefastos, cobran de 5 a 7 mil dólares, engañan a los migrantes”.

Sobre la Extradición del “Mini Lic”

El pasado lunes 15 de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que solicitará la extradición del “Mini Lic”, al Canciller Marcelo Ebrard. Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez. El Canciller dijo a Organización Editorial Mexicana que sí solicitará la extradición del exintegrante del Cártel de Sinaloa.

“Lo haremos. Con mucho gusto. Es dentro de nuestras facultades y lo haremos. Debemos hacerlo para que no haya impunidad”, dijo Marcelo Ebrard.

Rocha Moya argumentó que insistirá en la extradición a México señalando que “El Mini Lic” tiene que regresar para pagar por el homicidio del comunicador de Río Doce.

Dámaso López Serrano de 35 años de edad, es hijo de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, operador financiero del Cártel de Sinaloa y uno de los principales hombres de confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 10 de enero del 2018 “El Mini Lic” se declaró culpable de narcotráfico en la corte del distrito sur de California con sede en San Diego.