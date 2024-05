Para-atleta salmantino se recupera de intervención quirúrgica emergente

En franca recuperación tras ser objeto de intervención quirúrgica se encuentra el para atleta guanajuatense de origen salmantino, Luis Angel Bravo Sánchez, medallista de plata en serie mundial de Para Atletismo Monterrey, Nuevo León 2022 y Xalapa, Veracruz 2023.

Luis Angel Bravo, con licencia IPC para rankear a nivel internacional, tenía programado competir por tercer año consecutivo dentro del Gran Prix de Para Atletismo, certamen que este año reunió a poco más de 400 medallistas internacionales de 21 naciones, en lo que fue última oportunidad de clasificar al campeonato mundial Kobe 2024, que otorga plazas a los Juegos Paralímpicos París 2024.





En dos ocasiones Luis Angel Bravo Sánchez medallista de plata en serie mundial Grand Prix Para Atletics.





Al respecto su ex entrenador, Iván Nemesio Tierra Blanca comentó, “estaba muy contento porque hicimos todo un proceso muy bueno, sin embargo 15 días antes de la competencia se le desconecto la válvula conectada del cerebro al riñón, tuvo que ser operado de emergencia, él iba por la medalla de oro y dar marca internacional, sin embargo, ya no se pudo por prescripción médica, se le ha prohibido lanzar”.

A ello agregó, “afortunadamente salió bien de la operación y su recuperación ha sido favorable, aunque ya no podrá volver a competir en para atletismo por el tema de su válvula del cerebro, estamos viendo, si puede practicar Bocia, algo que no tenga nada de esfuerzo en su tren superior para que no vuelva a pasar eso de la válvula”.

En los últimos años, Luis Angel Bravo, se había vuelto un referente del para atletismo en Salamanca con dos medallas de plata en serie mundial de Para Atletismo, así como medalla de oro en Juegos Para Nacionales y recientemente había obtenido su clasificación internacional.

“Iba muy bien, para buscar el boleto al campeonato mundial o clasificar a París, sin embargo, debido al tema de su salud ahora se está recuperando, sin duda, ha sido un gran atleta que merece todo nuestro reconocimiento”, concluyó Iván Nemesio Tierra Blanca.