El Sol de Salamanca, más vigente que nunca

El legado que don Mario Vázquez Raña, fundador de Organización Editorial Mexicana, la cadena más grande de periódicos del país y a la que pertenece El Sol de Salamanca, sigue más vivo que nunca, fiel a su objetivo de ser el periódico que mantenga informados a las y los salmantinos de lo que pasa en el municipio, en el estado, en el país y en el mundo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo manifestó Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo de Organización Editorial Mexicana, durante la celebración del aniversario número 65 de El Sol de Salamanca, quien dijo que hay un compromiso por elevar la calidad de los contenidos generados por las y los trabajadores de este periódico, con el objetivo de mantenerlo en la preferencia de las y los lectores, así como de los clientes que siguen confiando en la labor desempeñada por quienes conforman a este grupo.





El ingeniero Francisco Torres Vázquez asistió a la ceremonia.





Hoy, desde Salamanca se está generando información que a México y al mundo le es de relevancia para la toma de decisiones que exige la dinámica global, apuntó Torres Vázquez, quien a nombre de doña Paquita Ramos de Vázquez, presidenta y directora general de OEM, dio la bienvenida a los más de 150 invitados a la comida de aniversario.





Fiel a su objetivo de ser el periódico que mantenga informados a las y los salmantinos de lo que pasa en el municipio, en el estado, en el país y en el mundo.





Invitado de honor fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo que el éxito de El Sol de Salamanca se ha traducido en que a lo largo de 65 años se ha manejado como máxima la veracidad.

“Hace 65 años, cuando surgió El Sol de Salamanca, no existían ni los celulares, ni las computadoras ni el Internet y les tocó un cambio de milenio y un cambio de siglo y aquellos que vaticinaban que el periódico impreso iba a desaparecer, ven que hoy está más fuerte que nunca, por una sencilla razón: credibilidad; podrá uno enterarse por Facebook, le podrá enviar la tía la cadena de WhatsApp, pero si uno no lo verifica en un medio como El Sol de Salamanca, no tendrá credibilidad. Es esto lo que llevará durante muchos años para adelante a los medios de comunicación impresos, como El Sol de Salamanca”, dijo el mandatario estatal.









Ésta fue una visión que empezó don Mario Vázquez Raña, abundó el ingeniero Torres Vázquez. “Tenía la idea de que este tipo de periódicos locales deberían tener una triple tarea: cubrir estas notas para su comunidad, hacer llegar las buenas noticias, importantes y de trascendencia que hay en el país, así como las que surgen en Guanajuato a los lectores de Salamanca, pero además que se entere el resto del mundo lo que está haciendo México y Guanajuato”.









En su oportunidad, el gobernador de Guanajuato apuntó que El Sol de Salamanca ha sido parte fundamental para lograr en Salamanca y en Guanajuato se garantice el Estado de Derecho

“La gobernabilidad y el Estado de Derecho que hoy estamos forjando todos es parte también del trabajo de los medios de comunicación importantes, como éste, pues mantener informados a todos es parte fundamental para la mejor toma de decisiones y por eso no ha sido cuestión de casualidad que a Guanajuato le haya ido tan bien y es porque Guanajuato cuenta con grandes medios de comunicación. Hay que seguir cuidando esa libertad de expresión, que se respete, porque al final es parte fundamental de cualquier democracia”.









En tanto, César Prieto Gallado, presidente municipal de Salamanca, dijo que El Sol ha sido fundamental en el devenir del municipio y eso lo ha logrado, gracias a que se ha conducido con los principios de veracidad, objetividad y oportunidad, los cuales debe mantener, para seguir en el gusto de las y los salmantinos.









“El Sol de Salamanca ha acompañado a los guanajuatenses, a los mexicanos y en particular a las y los salmantinos desde hace 65 años y hoy las nuevas tecnologías obligan a que el periodismo sea más abierto, más objetivo, más veraz y más plural, cosa que este diario”.









Efrén García García, director regional de Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, destacó durante su discurso la labor de las y los reporteros de El Sol de Salamanca, así como del personal administrativo, de redacción, de rotativas y de circulación por su labor realizada a diario, pero también a las y los lectores y clientes, porque gracias a que siguen apostándole a este periódico es que la sinergia con la sociedad sigue vigente y de cara a los próximos años, para seguir enfrentando los retos venideros.









El evento tuvo lugar en el salón de eventos Aldebarán, donde los invitados pudieron degustar empanada de carne con queso, cortes finos, filete de salmón. Al final, doña Paquita Ramos de Vázquez partió el pastel de aniversario junto con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.