Duplican apoyos para los comerciantes de Guanajuato

León, Gto., El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, prometió que en el cierre de su administración trabajará “hombro con hombro con todo el comercio de Guanajuato”.

Dijo que los comerciantes representan un motor de la economía del estado, esto durante la comida del Día del Comerciante, donde anunció se duplicó el presupuesto a los comerciantes al pasar de 40 a 80 millones de pesos.

“Gracias a todos ustedes porque han sido parte fundamental de este Gobierno. No se olvida el origen, no se olvida de dónde venimos y no se me olvida quién me trajo aquí, la gente del comercio que fueron pieza clave para que pudiéramos gobernar este maravilloso”, expresó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Asimismo, presente en este encuentro con representantes del sector comercio, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó el apoyo a los comerciantes desde la política social, solidaría y no asistencialista del Gobierno del Estado.

“Yo quiero decirles que cuentan con nosotros, que el comercio de Guanajuato es el orgullo de nuestro Estado y nos sentimos muy contentos de poder compartir hoy con las mujeres y hombres que están construyendo este Estado, que se levantan a trabajar y que son un ejemplo de la cultura del esfuerzo”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Por su parte el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, reconoció la labor de este sector económico, al destacar el esfuerzo de las familias en los tianguis y los mercados.

Enfatizó que en el estado de Guanajuato se cuenta con 222 mil 969 unidades económicas, de las cuales el sector comercio representa el 48.3 por ciento, que emplean a 108 mil 616 personas en todo el estado.

En el caso del sector abasto del segmento popular existen en Guanajuato 440 Tianguis, que integran a 80 mil comerciantes, 129 Mercados públicos que integran a más de 24 mil comerciantes y 4 Centrales de abasto que integran a 1 mil 800 comerciantes.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), ha puesto en marcha el Programa de Modernización de los Centros de Abastos “Mi Plaza”.

Desde el año 2007 y hasta el año 2023, con la Implementación del Programa de Modernización de los Centros de Abasto “Mi Plaza”, se han otorgado recursos para la mejora de los Centros de Abasto del Estado de Guanajuato, con un monto total de 814.1 millones de pesos.

Entre los rubros que destacan son la infraestructura, imagen, equipamiento, capacitación y mantenimientos menores.

Más de 10 mil 900 unidades económicas han sido apoyadas en lo que va de la actual administración estatal con equipamiento,

"Es de gente bien nacida, ser agradecida. Y yo no tengo más que agradecimiento para la gente del comercio, primero, porque de ahí yo vengo, orgullosamente hijo de comerciantes", concluyó el Gobernador ante más de 5 mil asistentes.