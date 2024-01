Destaca identificación de liderazgo en renovación de comités de participación

La renovación de Comités de Participación Ciudadana, es una tarea pendiente de la actual administración municipal y a la fecha se desconoce algún periodo para renovarlos; al respecto, Alejandro Meneses Molina, directora de Bienestar y Desarrollo Social, dijo que, continúan con los procesos de selección de perfiles para integrar los comités, por lo que, están próximos a conformarse.

Meneses Molina, explicó que, una vez definidos los liderazgos, el proceso de elección se llevará a cabo por unanimidad en las comunidades y colonias, sin embargo, no descartó que en algunas zonas se haga a través de urnas.

“Ya están por terminarse el proceso de identificación y pronto van a tener ya la definición de los representantes, no les podemos llamar delegados no existe una figura legal como tal, pero, sí los representantes de comunidades y de colonias y será de manera directa, ya que, hay comunidades donde ya están muy bien definidos los liderazgos y no existen en el mayor problema”, explicó.

Además, aseguró que, el retraso de esta situación no ha impedido que se escuchen y atiendan las necesidades de la población, ya que acuden a la dirección y se les brinda atención personalizada.

Entre las peticiones más frecuentes destacan pavimentaciones, electrificación, caminos que próximamente serán atendidos y rehabilitados, además, también se atiende otras peticiones más peculiares como el abasto de agua en algunas colonias, láminas para viviendas, tinacos y algunos apoyos para el campo.

“El periodo para atender la petición dependerá de las necesidad, por ejemplo, hay necesidades que nos dicen, oye necesitó un permiso, necesitó arreglar algún tipo de conflicto o alguna desavenencia entre vecinos, lo atendemos rapidísimo, pero si nos dice, oye esta calle pedimos que sea pavimentada, le tenemos que expresar esa necesidad a obra pública y ellos tratar de meterlo al programa de obra anual, para que después de que exista un proyecto ejecutivo fondear la obra y ejecutarla”, indicó.

