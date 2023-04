Renovación de comités de participación ciudadana podría comenzar en mayo

Tras un año de desfase para la renovación de comités de participación ciudadana y delegaciones, el director de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandro Meneses Molina, dio a conocer que podría en mayo, cuando comience este proceso, mientras tanto, la dependencia continúa trabajando en la fase de identificación de liderazgos y la atención a las necesidades de la población.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Tras un año de desfase, finalmente podrían renovarse comités de participación ciudadana

En ese sentido, el funcionario municipal, aseguró que las bases de las convocatorias están prácticamente lista, así como, la delimitación de los polígonos para respetar las demarcaciones de cada colonia y comunidad de Salamanca, trabajo realizado en conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento, por lo que, podría ser durante la primera quincena del mes de mayo cuando finalmente inicie el proceso.

"Ahorita no hemos realizado ningún proceso de convocatoria para la renovación de comités de participación ciudadana, nos encontramos en la identificación de liderazgo, por eso les digo a las personas que estén levantando la mano que digan yo quiero participar son bienvenidos, pero, actualmente no tenemos ni un solo proceso iniciado, estamos en la identificación, ya tenemos las zonas y donde tiene que haber alguna representatividad de los vecinos o de la comunidad, pero todavía no hay un solo proceso definido", explicó.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandro Meneses Molina

La renovación de comités de participación ciudadana y delegados, es un proceso que debió de llevarse a cabo en abril del 2022, sin embargo, permanece estancado desde ese tiempo debido a que se está poniendo orden en los lineamientos de la convocatoria, ya que contaba un desfase aproximado de 10 años y ningún ejercicio de gobierno anterior se había preocupado por renovarlo.

Mientras esto sucede comunidades como Valtierrilla, 4 de Altamira, El Divisador, Las Rosas, Lázaro Cárdenas, han solicitado dar celeridad al tema, ya que desconocen las instancias a las que pueden acercarse para solicitar apoyo a alguna de sus necesidades.

Local Toma protesta comité estatal de Ruta 5

En atención a esa inquietud, Meneses Molina, señaló que las puertas de la dirección de Bienestar y Desarrollo Social se encuentran abiertas para resolver cualquier duda de la población y para la solicitud de apoyos como techo firme, techo ligero o mi colonia color.

No obstante, el proceso podría llegar más rápido de lo que se piensa, ya que, durante la pasada sesión de ayuntamiento, el reglamento para la convocatoria de renovación de delegados y comités de participación ciudadana, fue canalizando a la comisión de reglamentos para su revisión y una vez que concluya, se turnará al Ayuntamiento para su aprobación y con ellos dará inicio el proceso.