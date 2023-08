Desprestigian contenido editorial en función de cambio de concesión de imprenta: Alberto Reyna

Tras la controversia que ha generado el contenido de los libros de texto gratuitos para la educación básica en el país, el representante de la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno de Guanajuato, Alberto Reyna Bravo, calificó esto como una estrategia de desprestigio y desestabilización luego de que se han tocado intereses económicos al respecto, como la concesión de imprenta de los ejemplares, por lo que invitó a la población a mantenerse informado respecto al tema y seguir puntualmente la revisión que hará el Gobierno Federal de cada uno de los contenidos.

“Han hecho una campaña de desprestigio contra la “Nueva Escuela Mexicana”, patrocinado por una industria editorial que ha visto perdidas en sus intereses, ya que antes a esa editorial se le daba la concesión para imprimir los libros y ahora ya no es así (…) “su preocupación por el interés superior de la infancia”, no es legítima (…) nos están obstaculizando la llegada de insumos que son los libros, pero vamos a seguir adelante con la distribución porque hasta el momento no se ha notificado nada”, afirmó el funcionario.

De acuerdo al representante de la Secretaria de Educación Pública con el Gobierno de Guanajuato, la nueva familia de libros de texto, son el resultado de dedicación y trabajo de muchos docentes, especialistas y académicos; “constituyen no solo un cambio de forma, sino que es una transformación profunda que fomenta la perspectiva humanista, científica, de aprendizaje activo, el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico que nos lleva al análisis de la realidad y a la transformación misma (…) los libros de ahorita no promueven nada comunista, promueven que existen varios tipos de familia, perspectiva de género, criterio, nos enseñan a reconocer las desigualdades sociales, tienen una ideología para que se deje de ser racista y clasista; con ello los alumnos van a aprender a ser respetuosos con la diversidad”.

En cuanto a los cuestionamientos propios de los contenidos y la circulación de una imagen a través de redes sociales, en donde se expusieron algunos errores en un mapa, Reyna Bravo, confirmó que si bien esa imagen si pertenece a un libro texto, que fue impreso para el Estado de México en base a la anterior reforma educativa promovida por el entonces presidente de la república Enrique Peña Nieto.

“El mapa este que decía que decía Guanajuato en vez de Querétaro y viceversa, ese es un libro de tercer grado del Estado de México, en tercer grado cada estado ve algo que se llama mi entidad, aquí en Guanajuato vemos lo referente a Guanajuato, en el Estado de México ven lo referente al Estado de México; y ese libro es el de tercer grado de la entidad del Estado de México que esos libros fueron los que se imprimieron con la anterior reforma educativa de Peña Nieto, porqué no salieron a decir eso antes”, aclaró.

En cuanto a la distribución de los libros, dijo que la última información que dio Leticia Ramírez Amaya Secretaria de Educación en México, fue que en la SEP no se ha recibido una notificación de manera formal de una instancia jurisdiccional con respecto a la prohibición de la distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

“Si eso sucede en dado caso que se llegue a notificar se hará el mecanismo legal necesario para el requerimiento, pero aquí en la Secretaría de Educación Pública nos regimos en observancias del artículo tercero constitucional y en la ley general de educación que establece que los libros de texto gratuitos deben ser distribuidos en las zonas escolares y en sus respectivos almacenes para que lleguen en tiempo y forma”, consideró.

Ante ello afirmó que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido minuciosamente con todos los requerimientos judiciales en razón de amparos interpuestos por ciertas organizaciones, pero aún se está en tiempo y forma en publicar los programas de estudio que construyeron la base para la elaboración de los nuevos libros.

“Hemos tenido un dialogo constante con la Secretaría de educación de Guanajuato y lo último que comentamos fue que si existía un amparo, ellos iban a esperar a que se terminara el amparo y se desahoga todo, pero como la SEP no está notificada lo más seguro es que a más tardar el 28 de agosto estén los libros en las escuelas”, concluyó.