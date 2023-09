Conflictos de intereses frenan propuestas, talleres, seguimiento e iniciativas en el IMSM

Tras el señalamiento del Presidente Municipal referente al secuestro e inoperatividad del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), por personal de la pasada administración, Coral Valencia Bustos presidenta de la comisión de Derechos Humanos confirmó y aclaró que esta situación se ha reflejado en las actividades del Consejo en el que no se ha podido avanzar en propuestas, talleres, seguimiento e iniciativas, debido al conflicto de intereses algunas regidoras e integrantes de la sociedad civil organizada.

“El trabajo del Instituto avanza, afortunadamente no se ha frenado siguen atendiéndose las mujeres, niñas víctimas de violencia, pero en el Consejo si no hemos tenido un avance de ningún tipo en propuestas, talleres, seguimiento, iniciativas, ahí si hay mucho conflicto de interés incluso de compañeras regidoras y sociedad civil en donde no hemos podido avanzar en nada prácticamente (…) antes de que estuviera la encargada que estuvo si había un ambiente rígido, a la defensiva, pedíamos información no nos la daban”, asentó la funcionaria.

En torno a ello explicó que, desde hace dos años se ha arrastrado la problemática, debido a la continuidad que tiene el personal de una administración a otra, sin embargo, dijo estar a favor de la evaluación de perfiles para mantener los mejores y con mayor compromiso para trabajar en beneficio de las mujeres salmantinas.

“Eso se dice desde que entramos, yo creo que eso atribuye que cuando entra una nueva administración, normalmente vienen personas de la administración anterior laborando, eso es natural y en esta ocasión a pesar de que era el mismo partido político, sabemos que eran de corrientes distintas, pero yo siempre he abonado a que se evalúen los perfiles independientemente del color y se queden los mejores y trabajen por el bien de Salamanca, ese es el conflicto de intereses que había en particular en este Instituto”, puntualizó.

En cuanto a la selección de una nueva titular, adelantó que en esta ocasión se lanzará una convocatoria para conformar una terna, de la cual pueda surgir el perfil que esperan pueda tener continuidad al menos hasta concluir la administración en octubre de 2024.

“Yo platiqué con el Alcalde hace aproximadamente tres semanas y me dijo que todavía no tenían perfiles, que él, por esta ocasión a pesar de que tiene la autonomía de poner a quién él decida, que es una facultad directamente de él como Presidente, entendí que en esta ocasión quería hacer un llamado a la sociedad civil para quién quisiera registrarse y de ahí evaluar su perfil apegado a las necesidades que requiere un cargo tan importante como los es el Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres”, indicó.

Finalmente, Valencia Bustos dijo estar a favor de la pluralidad mostrada por el Alcalde; “yo aplaudo esa pluralidad que se puede presentar para que no se vea cargado algún lado y sobre todo para que en esta ocasión se puedan ya terminar en esta administración, que no volvamos a incurrir en que renuncian por la razón que sea y se vuelva a quedar sin una titular”, concluyó.