Desconoce DIF casos de niñas violentadas

Eugenia Martínez, presidenta del Dif Municipal, dijo que solicitará a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Coral Valencia, los expedientes de los 11 casos de niñas que son violentadas, pues hasta el momento al DIF no se le había notificado sobre lo sucedido.

“Hasta ahora, al DIF no se le ha hecho mención de estos casos; a nosotros en cuanto nos hacen un reporte inmediatamente atendemos el caso y hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna denuncia o que nos hayan pasado información, para nosotros tener el acercamiento con personas en estado de vulnerabilidad” indicó Eugenia Martínez.

Quien refirió que desde que comenzaron la administración solo han recibido 20 reportes pero no por abuso sexual o prostitución, sino por distintas situaciones de violencia, maltrato, abandono y únicamente uno de estos casos es por abusos eróticos sexuales, hecho que ya se está tratando y ya hay una denuncia, además se le está dando seguimiento a los afectados con atención psicológica.

En este contexto, la presidenta del DIF señaló que se encuentran trabajando en colonias y comunidades y aunque en seis meses no han podido tener el acercamiento con todas, si lo han hecho con las que tenían un índice de necesidad alto; llevando talleres para las madres y aún cuando todavía no están los Centros Comunitarios como tal, el trabajo ya se comenzó y en cuanto hay una necesidad en ese momento se atiende y no esperan hasta que alguien lo reporte.

Local Detectan casos de abuso y prostitución en colonias y comunidades de Salamanca

“Incluso con el Instituto de la Mujer venimos trabajando con ciertos protocolos que no dejaban que avanzáramos; entonces trabajamos de la mano de 911, de Seguridad y antes de que llegue al Ministerio Público y el proceso que se debe de hacer, nosotros le damos ese acompañamiento a la persona o a la familia para que se sienta respaldado” dijo.

Finalmente hizo un llamado para que si se tiene conocimiento de ese tipo de casos los hagan llegar al Dif municipal toda vez que pelean por los derechos de los niños niñas y adolescentes.

Denuncian casos de abuso y prostitución

Cabe señalar que la regidora Coral Valencia dio a conocer 11 casos de prostitución y abuso sexual contra menores de entre 5 y 14 años los cuales se presentaron en las comunidades de Los Conejos, Uruétaro y en la colonia Barlovento; además refirió que aunque no tienen injerencia directamente en este tipo de casos, han realizado trabajo de orientación a las familias para que acudan al Ministerio Público brindándoles la confianza a las afectadas de que se hará algo por ellas.