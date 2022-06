Descartan legalización de vehículos en Guanajuato

La autorización para regularizar vehículos americanos en Guanajuato este año está descartada, así lo dijo Ma. Carmen Ramírez Baltazar, presidenta nacional de la Organización de Comunidades y Ejidos Municipales (OCEM) quien explicó que la entidad no ha sido incluida en los estados donde se puede hacer el trámite, situación que impide que más de 300 mil vehículos que circulan en la entidad puedan ser nacionalizados.





Vehículos forman parte del patrimonio de migrantes.





Dijo que migrantes guanajuatenses que llegan de Estados Unidos no han podido regularizar la situación de sus vehículos toda vez que no se les ha permitido, situación que atenta contra sus derechos pues esos vehículos forman parte de su patrimonio.

"La regularización de los vehículos no se ha dado, ni se dará en este año, porque se ha venido aplazando, Guanajuato es uno de los estados donde más vehículos americanos circulan y desafortunadamente no se ha concretado en el estado como ya se dio en otros como Michoacán, Nayarit o en los estados fronterizos".





Descartan toda posibilidad de que se abra la legalización.





Destacó que la regularización de automóviles americanos debe abrirse en todo el país y no solo en entidades fronterizas como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, ya que con ello se excluye a miles de ciudadanos quienes tienen la intención de nacionalizar sus vehículos.

Explicó que ha tenido acercamiento con legisladores federales para conocer los avances que ha habido en el tema de legalización de vehículos, pero no han recibido respuestas positivas respecto a la regularización de automóviles en Guanajuato.









Señaló que ante la no autorización para regularizar vehículos en el estado realizan gestiones para garantizar que los ciudadanos que poseen vehículos de procedencia extranjera no sean detenidos y no sean sobornados por elementos de corporaciones de seguridad para poder circular.