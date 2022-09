Cumplirá dron con legislaciones de vuelo

Además de cumplir con los requerimientos y las limitaciones para operar un sistema de aeronave pilotado a distancia (RPAS), que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), en cooperación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el alcalde César Prieto afirmó que el personal del 911 será debidamente capacitado por la empresa proveedora para realizar la manipulación del dron cuyo recurso aprobado para su adquisición fue de seis millones de pesos.

Local Modifica municipio presupuesto para adquisición de dron

En este sentido, el mandatario salmantino justificó la compra para temas de seguridad y protección civil; debido a que la corporación de policía municipal no cuenta con un número suficiente de personal, por ello se apoyarán de alta tecnología para monitorear las calles de la ciudad.

“Heredamos una administración donde en el año 2018, donde siendo presidente municipal Antonio Arredondo y gobernador Miguel Márquez derivado de un ataque que se dio a elementos de Vialidad decidieron desaparecer a la policía (…) sabemos que hay elementos que posiblemente estaban coludidos pero no tienes que desaparecer todo (…) dejas al descubierto al municipio y a merced de que el Mando Único sirva, y la verdad críticas propias no hadado solución, tenemos actualmente una cantidad muy baja de policías, no es suficiente el equipo, ni el recurso humano, ni el recurso material para darle una cobertura al municipio”, argumento el edil.

En cuanto a las características del dron, se reservaron las mismas al tratarse de un tema de seguridad, sin embargo, se dijo que dará buenos resultados; “no se ha comprado, como son temas muy puntuales que no muchas empresas tienen esa tecnología generalmente ahí si se justifica (…) todos los permisos se van a cumplir (…) tiene que ver personal muy capacitado la propia empresa nos va dar capacitación y viene incluida en el precio”.

Aunado a ello, César Prieto dijo se elabora un proyecto para cámaras de video vigilancia ampliar la red de 317 unidades que cubren el 60% de la localidad en la zona urbana y accesos a la ciudad.

De manera previa, el titular de Seguridad Publica Alejandro Flores Jiménez, declaró que el costo sería de más de 4.5 millones de pesos, más impuestos de importación y se concretaría con ahorros que se tuvieron de otras áreas de la misma dependencia.