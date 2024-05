Israel Cervantes, uno de los fundadores de Sinttia, es expulsado del sindicato

Irapuato, Gto.- Israel Cervantes, líder y creador de Casa Obrera del Bajío, anunció su expulsión del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y su separación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

Destacó que al haber sido creador del mismo sindicato Sinttia percibe su separación como una traición para adueñarse de las luchas que a lo largo del tiempo ha realizado desde la conformación de “Generando Movimiento”, hasta el registro de la Casa Obrera del Bajío de la cual se encuentra al frente y refrendó seguirá apoyando a la fuerza trabajadora.

Te recomendamos: Resolución de Estados Unidos no cubre amparo contra Sinttia en Draxton: Cervantes

“Es triste la situación porque yo que fui el fundador del sindicato Sinttia, fui expulsado por la secretaría general, el Cilas, quien fue a quien yo invité para que nos apoyara, también me saca del proyecto”.

Dijo que fue objeto de cuestionamientos por brindar apoyo a trabajadores despedidos de General Motors, destacó que desde la creación del sindicato Sinttia, de la cual estuvo a cargo, el principio era el apoyo verdadero a las y los trabajadores.

Local SINTTIA, una opción independiente de sindicato para trabajadores de GM

“Me cuestionaban porque defendía a trabajadores despedidos de General Motors y por qué no ayudaba a defender el nombre de Sinttia, entonces a cada rato había un constante hostigamiento laboral con Cilas”.

Aseguró que actualmente la Casa Obrera del Bajío está registrada y debidamente reconocida por el trabajo que ha realizado y desde esta seguirá promoviendo en apoyo y brindará orientación a la fuerza trabajadora.

“Previniendo todo eso, por eso es que yo registré el nombre de la Casa Obrera del Bajío, la Casa Obrera está reconocida por el trabajo que hice no sólo en México, sino en Estados Unidos, Francia, donde fui a representar la Casa Obrera del Bajío no fue Sinttia, no fue Cilas”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Añadió que para contactar a Casa Obrera del Bajío se encuentra disponible el número 472-121-2535 y la página Generando Movimiento en Facebook. “Nosotros ya teníamos las firmas para pelear el contrato colectivo de Yazaki desde diciembre y apenas ellos van a meter la demanda, no la habían metido porque seguía yo al frente y no les gusta que esté diciendo que fui el fundador, desde Generando Movimiento, Casa Obrera y de Sinttia”.