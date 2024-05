Habitantes de los Locos sufren de agua potable en esta temporada de calor

Habitantes de las comunidades de los Locos y Los Loquitos manifiestan que no se han visto beneficiados por el agua potable como lo reiteran autoridades municipales, Alejandra Martínez enfatizó que las pipas solamente llegan a las comunidades una vez por mes.

“Seguimos navegando mucho por la falta de agua porque no tenemos la suficiente, supuestamente nos mandan una pipa de manera diaria, pero no es verdad, nada mas mandan una quince días o aveces hasta dura más y a veces le dejan a poca gente; hay gente que es discapacitada y obviamente no pueden acarrear desde el templo y la otra gente que no está pues por obvias razones no alcanza”, explicó la habitante

Los habitantes han comentado que ante la falta de los apoyos por parte de las autoridades municipales quienes han dicho que el agua que les es enviada no les sirve para las necesidades que tienen de manera diaria en las viviendas de la comunidad de Los Locos y Loquitos.

“A nosotros nos hace daño esta agua en la piel, quizá la podamos utilizar para lavar los trastes pero nosotros tenemos que comprarla para poder tomar agua. Mucha gente se ha enfermado por ingerir esta agua por un virus que tiene y es que eso nos deberían de decir porque hay casos en que la gente está enferma por agua que toma en el templo; una vez dijeron que estaba contaminada y que no tomáramos; eso nos no lo dijeron la gente que nos la vino a traer”, manifestó.

Por último, los habitantes manifestaron que ante esta falta de agua potable en ambas comunidades comentaron que tienen que realizar pagos de 350 pesos por agua a empresas dedicadas al suministro de agua, siendo en la mayoría de la situación algo complejo para poder solventarlo.

“Son de parques y jardines, hay ocasiones en donde duran más de un mes sin venir y no entiendo el porqué dicen que si mandan una o dos pipas diarias y no es verdad, vienen cada cuando ellos quieren y tampoco la gente ocupa agua cada mes, nosotros tenemos que estar pagando cerca de 350 pesos por cada tercer día y eso que ahorramos lo más que podamos y ahorita con este calor es no imposible bañarse diario y pagar cada tercer día esta cantidad”, concluyó.