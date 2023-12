Cuenta Salamanca con presupuesto para solventar pago de funcionario

La administración municipal cerrará el 2023 con finanzas sanas y con un paquete fiscal de mil 94 millones 438 mil 141.5 pesos para el 2024, en donde también se incluye el presupuesto otorgado por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), recurso suficiente para el pago a funcionarios municipales y el cumplimiento en el pago de deudas que tiene el municipio, informó, el presidente César Prieto Gallardo.

Destacó que, Salamanca cuenta con dos deudas pendientes, una heredada por la administración de Antonio Arredondo y otra del gobierno de Justino Arriaga y que fue de 70 millones de pesos, esta última a la fecha se sigue pagando.

“Estamos pagando a capital y el interés casi el monto, es decir, se ha pagado de puros intereses que casi equivale de uno a uno al monto que se está pagando, es un recurso que tengo que transparentar, para que sepan porque yo no quiero tener el tema de deuda salvo que sea algo muy urgente o necesario o una conveniencia para el municipio y no pedir una deuda para hacer calles que son temas importantes, pero que no hay una justificación real “explicó.

Asimismo, señaló que, el nuevo presupuesto para el paquete fiscal del 2024, considera una mejora en los procesos para la administración del recurso, de manera que este no sea comprometido y se pueda ejecutar correctamente.

“Cerramos bien como cada año, ahorita tenemos un recurso Fortamun, el nuevo presupuesto que se propone para el 2024, ya considera que en el capítulo 1000 habrá un cierto límite, para no tener que hacer lo mismo que durante años se ha heredado que es hacer el corte de la administración hasta el último y tener que comprometer el recurso del fortamun, lo que se hace es destinar el recurso correcto para que lo que sobre sean participaciones y no estemos obligados a comprometer el recurso antes del 31 de diciembre y ejecutarlo al 31 de marzo esa es una de las propuestas que vienen para 2024 y que mejoran el proceso de este presupuesto”, finalizó.