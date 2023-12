Piden se rindan cuentas de 21 millones de pesos

Luego de que el presupuesto etiquetado para la Feria de Salamanca 2023, se destinó a programas de apoyo para los comerciantes locales y al desarrollo del Festival “Late Salamanca”; Emilia Verástegui de la Garma, representante del Comité Directivo Municipal del PAN, dio a conocer que la bancada de Acción Nacional que está presente en el cabildo, no ha recibido información sobre cómo se distribuyó el recurso respecto a apoyos y la cartelera del Festival.

“Los regidores de Acción Nacional están al tanto de cuidar para dónde se va a ir destinado ese recurso, sin embargo, no sabemos hacia dónde va a destinarse ese u otros recursos, porque todo lo hacen en lo oscurito, todo lo hacen a escondidas, todo lo manipula y cuando lo meten en las sesiones lo hacen en movimientos turbios o muy poco claros, aprovechan todas las modificaciones para meter un tema sensible, entonces en la misma modificación para que los regidores se sientan obligados hacer este tipo de movimientos por el tema sensible. Pero la verdad es que la fracción del PAN ha sido extremadamente cuidadosa con el tema del recurso”.

Fueron etiquetados para la Feria que se realizó por cuarto año consecutivo.

En cuanto a la retroalimentación al interior del ayuntamiento o iniciativas de la oposición, consideró que existe “una cerrazón y oídos”, completamente tapados que no quieren escuchar, ninguna otra opinión más que la de ellos. “El que le estén levantando la mano al alcalde sin ninguna información o incluso que su fracción ni siquiera pregunten lo que le están votando y que hasta sus propios regidores estén completamente cegados no hace una democracia. Yo no sé si alguna vez han platicado con algún abogado para que les digan que de verdad están metidos en serios problemas, no sabemos a dónde van ningún recurso, todo lo hacen a escondidas y lo hacen mal, porque ciertamente en cuanto abre un poquito la puerta uno de los regidores se pueden meter y se dan cuenta que está mal hecho”.

Ante el panorama que tiene Salamanca en 2024 y de cara al cierre de la administración opinó que “no hay progreso para Salamanca, necesita gente profesional, gente que realmente sepa administrar gente que tenga arraigo dentro al municipio y que ame al municipio, pero no un amor fundado en palabras de una muy mentirosa cuarta transformación, eso no se necesita, lo que se necesita es gente que tenga arraigo que ame Salamanca, gente que sepa administrar gente que tenga acompañamiento, que definitivamente escuche a las personas”, concluyó.