Convocará Gobierno Municipal a mesa de trabajo sobre protocolos de autocuidado de periodistas

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se reunió este miércoles por la mañana con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres en la ciudad de León para agendar una rueda de prensa conjunta en donde se hagan manifestaciones, con elementos que proporcione la Fiscalía General de Estado, sobre las circunstancias bajo las que se ocurrió el homicidio del periodista del medio digital El Salmantino, Israel Vázquez Rangel.

Entrevistada vía telefónica, la alcaldesa señaló que tanto la familia del comunicador malogrado, como el gremio periodístico y la sociedad tienen derecho a saber que fue lo que sucedió.

“Hoy estuve con el secretario de Gobierno del Estado. El tema fue puntualmente lo que le sucedió a Israel e institucionalmente le pedí que saliecemos (sic) a dar una aclaración, una declaración de las circunstancias de qué sucedió, como fueron las cosas de acuerdo a la información que tiene la fiscalía. Por que tienen derecho tanto la familia de Israel como todos ustedes como reporteros, como periodistas y la ciudadanía de saber como ocurrieron los hechos. Que fue lo que pasó”, dijo.

Informó Hernández Cruz que este miércoles el secretario de Gobierno tendría una reunión con la fiscalía “y se comprometió a hablarme durante el día para ver que respuesta tendría respecto a este punto...”.

Expresó la alcaldesa que el Gobierno Municipal ha estado invitando al secretario, a la fiscalía y al secretario de Seguridad “a que vengan a Salamanca, que los salmantinos nos vean que estamos trabajando y que debemos de trabajar juntos, por que la seguridad no tiene colores y esto no se debe politizar y lo hemos dicho muchas veces y me parece que es urgente la atención por parte del Gobierno del Estado a Salamanca. Siempre la he reclamado y lo seguiré diciendo hasta que volteen a ver a Salamanca y nos dejen de discriminar”.

Aclaró que no se ha tenido respuesta, “pero por mi parte no he dejado de hacerlo, porque soy la responsable y el día de mañana sino hago lo que debo de hacer como alcaldesa, ustedes me lo van a reclamar: ´porque nunca dijo nada, por que no hablo´. Y yo tengo la responsabilidad de tocar las puertas que sean necesarias para darle a Salamanca lo que se merece.

Existe la propuesta de un protocolo y ella solidaridad con el gremio periodístico, dijo al señalar que si se requiere seguridad par ala cobertura de notas el Gobierno Municipal la facilitará. “Definitivamente no estamos en las mismas condiciones que hace algunos años. La inseguridad en el estado es verdaderamente terrible.

Ser el estado mas violento del país con más de cuatro mil homicidios debe de preocuparnos de manera importante. Entonces, ir a cubrir una nota debe ser siempre con la certeza de que la seguridad pública ya llegó. Y de que ustedes puedan atender al llamado con seguridad., con tranquilidad para que ustedes puedan levantar sus notas”.

Refirió que el Sistema de Emergencias 911 recibe más de 12 mil llamadas al mes y de esas casi nueve mil son falsas. “Es muy importante que cuando ustedes reciban alguna llamada de algún evento, se cercioren de que sea real para que no ponga en riesgo su seguridad, que haya una línea de comunicación con Luz (Yanelly Alfaro Cano) que es la responsable de la comunicación y es tu sector y seguridad pública por supuesto”.

Informó que se hará una invitación a los medios de comunicación a una mesa de trabajo para presentar un protocolo de autoprotección. “Porque no es lo mismo cubrir una nota de carácter cultural, social, deportiva a cubrir una nota de carácter policíaca, de homicidios de alto impacto... de otro tipo de situaciones que suceden desafortunadamente en el municipio y en el estado”.

“El compromiso es trabajar juntos. De verdad yo los necesito, necesito a la ciudadanía, necesito a los empresarios, los necesito a ustedes. Si no trabajamos juntos va a ser muy difícil que salgamos adelante. Ustedes son una parte importantísima, porque requerimos que haya información veraz, que sea objetiva, oportuna, puntual, concreta, pero sobre todo transparente y que tenga el contexto que la ciudadanía esta esperando y en ese aspecto podemos trabajar de manera muy eficaz con ustedes”, finalizó.