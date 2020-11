Advierten situación crítica de economía de no cumplirse medidas sanitarias: CCE

Salamanca., Gto. (OEM-Informex).- Miembros de a cúpula empresarial en el municipio se mostraron “muy preocupados por el tema de salud”. No se ha dimensionado lo que puede pasar al regresar al semáforo rojo. Estas condiciones, posibles, serían catastróficas para las finanzas de las empresas y para la estabilidad en el empleo que apenas empieza a recuperarse.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García dijo que la situación epidémica es critica, debido a que las empresas al principio del aislamiento social tenían reservas económicas y los tres niveles de gobiernos la disposición de brindar apoyos, situación que ha cambiado por las condiciones de la desgastada cartera financiera de los sectores público y privado.





“Desgraciadamente esta pandemia ha esta prolongándose mas de lo que se había calculado.

No hay vacuna....se habló de una pero no hay certeza en México y tratamiento no existe”. Frente a estas condiciones, agregó, no se pueden hacer planeaciones en los esquemas de producción, logística y de fechas para la comercialización, lo que genera incertidumbre en las empresas.





Advirtió que los negocios que ahora se estaban recuperando tendrían que cerrar y otros a funcionar al 50%, “por que ya no se tiene la misma reserva económica, porque ya se agotó. Si se llega ahora a un semáforo rojo sería catastrófico, el gobierno no tendrá con que ayudar a empresas, las cuales ya no tendrán ese poder de reserva económica para mantener el empelo y producción, es una cadenita en la producción que afecta de manera grave”.





Señaló que el tema de la pandemia no ha dimensionado en términos realistas a ese nivel. Se advierten problemas muy graves de alimentación, incluso de rapiña, por lo que se hace un llamado a la conciencia de cumplir con los protocolos sanitarios.