Se buscará apoyar la economía de los comerciantes de la ciudad

Parte de los 21 millones que se tenían contemplados para las fiestas de primavera 2023, serán utilizados para realizar eventos masivos durante el último bimestre del año para beneficiar al comercio salmantino, así lo informó el presidente municipal César Prieto Gallardo.

Te recomendamos: Establecerá Salamanca subsidio al comercio local

"Llevaremos a cabo actividades parecidas a las del 15 de septiembre, esto para generar derrama económica a través de que las personas acudan a este tipo de eventos y puedan apoyar al comercio local", dijo César Prieto Gallardo.

El mandatario salmantino, señaló que para el 18 o 19 de noviembre estarán llevando a cabo este tipo de eventos, la cual se estará realizando en el centro de la ciudad, cuando previamente él había declarado que se llevaría a diversas comunidades de la ciudad.

Local Gobierno municipal apoya al comercio local

"Vamos a revisar pero no sabemos si lo hacemos en la plazoleta o en algún otro punto, pero haremos un evento aprovechando la mayor parte de la población que acude los fines de semana al centro a divertirse con la familia; los comerciantes estaban contentos porque de entrada no se les cobró ningún pago para instalarse que al final de cuentas es parte de lo que se puede cobrar como las disposiciones administrativas que se tienen, pero el tema es apoyar al comercio local", indicó.

César Prieto Gallardo, manifestó que en esta edición se invitarán a los comerciantes que no hayan podido participar en el evento del 15 de septiembre pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Económico para poder participar en el próximo evento del mes de noviembre.

"Creo que ese es un tema que tenemos que analizar, no creo que la gente no vaya a consumir, a mi me consta, lo vi y hasta un local en la plazoleta tenia fila, no se quien sea a los que no se les.compró pero la derrama económica es general para todos", señaló.

Suscríbete a nuestra edición digital

Lo anterior debido a que el pasado 15 y 16 de septiembre comerciantes de la zona centro manifestaron que no se verían beneficiados con estas verbenas populares ya que sus negocios se veían afectados tras el cierre de las vialidades del primer cuadro de la ciudad lo que afectaba la economía de los pequeños empresarios salmantinos así como la instalación de comerciantes provenientes de otros municipios.