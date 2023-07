Establecerá Salamanca subsidio al comercio local

Ante la posible cancelación de la feria en Salamanca para su edición 2023, el alcalde César Prieto indicó que el municipio analiza solicitar una modificación al Presupuesto de Egresos para poder establecer un subsidio al comercio por un monto estimado de 21 millones de pesos, luego de que por cuarto año consecutivo no se desarrolle la feria en Salamanca.

“Tendríamos que hacer una modificación al presupuesto nuevamente, si no es que este recurso, esta parte ya no se utilizó vamos a promover o a proponer que se haga a través de un subsidio al comercio”, declaró el edil.

En torno a ello el alcalde reconoció que, “muy probablemente no se va llevar a cabo como estaba el tema de la feria, entonces ya estoy haciendo los planteamientos, pudiéramos ver pronto yo creo que en este mismo mes antes de que se acabe el mes hacer una propuesta, que fue parte de lo que yo me reuní con los artesanos la vez pasada y con los comerciantes, les dije yo que íbamos a analizar la posibilidad de hacer más eventos como la feria del taco, a lo mejor no va ser un solo evento, un solo día o una semana, va ser espaciado, pero que la idea es que ese recurso se aproveche y genere la derrama económica entre los comerciantes que tanto se ocupa ahorita”.

Ante el cuestionamiento de la cancelación definitiva de este evento en su edición 2023, César Prieto reconoció que sería ya complicado llevarla a cabo debido a los cambios logísticos que ello representaría, sin contar que el grupo opositor a este proyecto pudiera hacer uso de algún otro recurso para seguir desfasando su realización.

“Va ser complicado ahorita como estamos va ser complicado que se de la feria dependemos también de que quienes promovieron el amparo después también recurran nuevamente y que esto se vuelva, ustedes saben que en el amparo se meten “chicanadas “ o recursos que prolongan en el tiempo la definición del juez o de la determinación completa, entonces no me quiero arriesgar porque también es un tema como lo dijeron que es de capricho , no, no es mi capricho, mi intención realmente era que en Salamanca se diera una feria digna, distinta, desafortunadamente hubo quienes pensaron que no era lo correcto y nosotros vamos en la misma línea de seguir promover la reconstrucción del tejido social y la derrama económica”, explicó.

Finalmente el mandatario salmantino indicó que a pesar de no realizar la feria, el recurso que se recupere con la organización de algunos otros eventos será destinado a los trabajaos de rehabilitación y rescate del Ecoparque; “de hecho lo que hagamos y el recurso que ingrese por lo que se haga, yo me sigo comprometiendo a lo que se recupere vaya para el Ecoparque”, concluyó.

La última edición

En 2019 después de 47 años las Fiestas de Primavera regresaron a la zona centro de la ciudad, donde por 10 días se tubo la asistencia del alrededor de 170 mil personas; además se contó con la instalación de 680 stands comerciales, artesanales, gastronómicos y degustar de una gran variedad de productos, se habilitará tres puntos de estacionamiento en la zona, adicionales a los establecidos.

Sin embargo esta edición fue señalada y criticada, ya que la inversión municipal fue de 10 millones de pesos, de los cuales solo se pudo recuperar tan solo uno, por concepto de renta espacios, permisos y mobiliario.