Condenan ataques y violencia en contra de repartidores.

Ante la ola de violencia que enfrentan empleados del servicio de moto-envío en Salamanca, representantes del sector exigen a las autoridades un freno a la violencia, así como mayores condiciones de seguridad, luego de que dos trabajadores fueran asaltados y uno de ellos herido por impactos de arma de fuego la noche del pasado viernes al realizar una entrega en la colonia Los Pinos.

Ante esta situación representantes del gremio se pronunciaron al respecto; “reprobamos el acto en el que se vio involucrado nuestro compañero, es injusto que salgamos a trabajar honestamente y tengamos que sufrir de tanta inseguridad, hace 15 días un repartidor de nuestro equipo fue asaltado en plena Tenixtepec, y constantemente se dé alguno más, basta, exigimos que así como les importa recaudar impuestos con sus retenes "de seguridad al motociclista" hagan también algo para combatir está inseguridad que nos agobia César Prieto esto no puede y no debe seguir así”.

En Salamanca el servicio de moto-envío cuanta con más de 100 agremiados.

El hecho

Esta agresión se perpetró alrededor de las 22 horas del viernes 25 de febrero, cuando el repartidor acudió a la calle 5 de Febrero a realizar una entrega, sin embargo, fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta que intentaron despojarlo de su mochila y unidad, en el forcejeo uno de los agresores accionó el arma de fuego con la que lo amagaban, dejándolo herido en la vía pública, afortunadamente recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de Cruz Roja y fue llevado a un centro hospitalario para su atención médica.

En este mismo sentido, repartidores cuestionaron la efectividad de los dispositivos viales, los cuales consideran como un instrumento más de recaudación del Gobierno Municipal, pues la falta de patrullajes en colonias y zonas de mayor conflicto son nulos, situación que no sólo afecta a los trabajadores de moto-envío, si no a repartidores en general que deben enfrentarse a condiciones de inseguridad para poder desempeñar su labor.

“De que nos sirve que hayan como 10 patrullas en un operativo en cualquier bulevar, si la inseguridad que se vive en las colonias no se atiende, somos más de 100 compañeros que nos ganamos la vida de esta manera y no se vale que no nos den garantías para ello, que la autoridad se ocupe más de hostigar que de proteger, ya cuándo pasan las cosas llegan tres o cuatro patrullas, pero ya para que, nadamas para inquietar más a la gente”, consideró Mauricio Vidal.

Zonas inseguras

Colonias como La Luz, La Cruz, EL Cerrito, Reforma, Santa Elena, San Francisco de Asís, El Edén, Benito Juárez, La Gloria, El Olimpo, Los Pinos, Guanajuato; así como comunidades como El Pitayo, El Calabozo, Cuatro de Altamira, entre otras; son puntos donde a repartidores de gas y proveedores de las tiendas aquejan mayor inseguridad, por lo que realizan su trabajo a temprana hora, porque después de las 6 de la tarde con frecuencia son víctimas de la delincuencia.

Trabajadores del volante

En el caso de los taxistas las colonias conflictivas prácticamente se han convertido en zonas de riesgo, principalmente durante la noche y el transcurso de la madrugada, aunque este sector del transporte ha implementado esquemas y medidas de seguridad, los ruleteros prefieren no poner en riesgo su integridad y regularmente evitan adentrarse a brindar el servicio en sectores poco poblados.

