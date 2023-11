Colectivo de desaparecidos realizó colecta para continuar con sus jornadas de búsqueda

Salamanca, Gto. - Con la finalidad de continuar sus jornadas de búsquedas, el Colectivo de Salmantinos Unidos realizó una colecta en avenidas de la ciudad, ya que los gastos que se invierten en su trabajo son excesivos para las madres de familia que lo integran.

El objetivo es para recaudar fondos para continuar con sus búsquedas

“Esto es con la finalidad de recaudar fondos, insumos, transporte para que no nos suceda lo que nos venía pasando de no tener cómo movernos; nosotras vamos arrancamos de nueva cuenta solas como cuando iniciamos, pero por lo menos no sometidas y ya tenemos la libertad de hacer lo que queremos siempre y cuando sea con nuestro objetivo; aunque nos apoyaron con algo si representaba gastos para nosotras porque pagábamos nuestros alimentos”, comentó la vocera del colectivo Alma Lilia Tapia.

Se encuentran escazas de material para sus búsquedas, calzado y guantes

Con lo recaudado que se tenga dentro de esta campaña de colecta llevada a cabo del colectivo de Búsqueda de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos podrán realizar la renta de un camión para que se puedan trasladar al lugar en dónde estarán realizando sus búsquedas. Señaló que en las búsquedas cuando son realizadas por medio del estado, se les apoya con el transporte.

Piden más apoyo por parte de la ciudadanía salmantina

“Estaremos realizando esta colecta más frecuente y por ello le pedimos a la ciudadanía a que nos volteen a ver porque la verdad si necesitamos recursos, ahora tenemos pensado realizar una búsqueda por semana; debemos estar más activas y no realizar una búsqueda cada tres meses como pretendían hacerlo por otra instancia municipal, aquí es constancia y dedicación. Recientemente encontramos a una mujer con vida y esto es lo que avala a nuestro trabajo y lo que nos impulsa a continuar”, comentó.

Local Madres buscadoras siguen en pie de lucha

Dentro de los materiales para que el colectivo de búsqueda pueda llevar a cabo su ardua labor en material de búsqueda, calzado.

La Vocera espera que con estas acciones la ciudadanía tenga más empatía con las madres buscadoras y confían en ellos, ya que “en Salamanca no tenemos desconfianza de la gente más bien de otras personas que hacen malos manejos o sometiéndonos y creemos que para esta colecta podremos tener el apoyo de la ciudadanía porque nosotras queremos encontrar a nuestros hijos, esposos o esposas, hermanos”.

