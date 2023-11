Marchan más de 300 familias salmantinas exigiendo justicia por homicidios dolosos

Salamanca, Gto. – Más de 300 familias marcharon por calles de Salamanca, exigiendo justicia y la no victimización de familiares de víctimas de homicidios en el estado de Guanajuato, externan que en el estado de Guanajuato se han presentado más homicidios y desapariciones.





Esta marcha tuvo a bien iniciar en la colonia Del Parque en la zona sur del municipio de Salamanca, en donde se dieron citas las familias salmantinas para marchar en camino a la presidencia municipal.





“De aquí nos vamos a Irapuato, entonces lo que se vio aquí son solo las víctimas de Salamanca; son familias de personas homicidio y muy pocas de personas desaparecidas. Nuestro colectivo está conformado por personas de homicidio; el último conteo que tenemos en Salamanca son más de 300 familias de homicidio y de desapariciones alrededor de 12 familias”, Comentó José Gutiérrez Cruz fundador del Colectivo Sembrando Comunidad y representante de Memoria Justicia y Comunidad.

“Para nosotros es importante hacer visible a las familias de homicidio, consideramos que se pone mucho énfasis en las personas desaparecidas, lo cual es bueno, pero a las víctimas de homicidio no; vivimos en un estado en donde se tiene como premio que si encontraste a tu hijo desaparecido es como si tuvieran un premio, y no es ningún premio en ningún lugar. Lo que queremos hacer visible es el problema grande con las familias víctimas de homicidio, somos el estado donde más mujeres han matado, al día de hoy 302”, externó.

A su llegada a las inmediaciones de la presidencia municipal, las más de 300 personas colocaron pancartas exigiendo la renuncia de los funcionarios estatales y la falta de apoyos, así como la colocación de imágenes de sus fallecidos y personas desaparecidas.









“Tenemos más de 100 personas pendientes de sus apoyos en Salamanca, tenemos muchos problemas con el comisionado de atención a víctimas, este año de las familias que nosotros acompañamos se le dieron 43 recomendaciones al Comisionado Jaime Rochín en donde siguen retrasando los apoyos de las víctimas, ponen muchos pretextos y cambian los documentos que les piden. La mayoría de las personas que están aquí son esposas de las personas desaparecidas a quienes se les han negado sus apoyos de alimentación y devolución de gastos funerarios”, indicó.

Jaime Gutiérrez dijo, “Queremos que renuncie le procurador de Derechos Humanos, no tiene el perfil, desechan las quejas, violentan la ley, las recomendaciones son a modo; estamos juntando nosotros los apoyos para ir con toda la gente a León para poder clausurar simbólicamente la Procuraduría de los Derechos Humanos que en Guanajuato sirven para proteger a las autoridades que violentan los derechos pero no a las víctimas; a la Secretaria de Desarrollo se le presentaron más de 700 solicitudes de Tarjetas rosas hace medio año y solamente contestaron que irían a las casas y a la fecha no han ido y en este colectivo nadie ha recibido ningún apoyo”.

En este mismo sentido, las familias salmantinas se unieron en una sola voz diciendo que nuca más una madre que entierre a su hijo, nuca más una hija asesinada, nunca más una familia destrozada, clamando justicia por la inseguridad que se vive en el estado.