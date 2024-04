Colectivo de desaparecidos buscará recuperar su árbol de desaparecidos

El Colectivo de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos espera poder recuperar su árbol de la esperanza elaborado en las inmediaciones del jardín principal, así lo dio a conocer Alma Lilia Tapia, vocera de dicho colectivo.

“Tendremos una visita de SERAPAZ para volver a retomar nuestro árbol que nos arrebataron y que dignamente lo vamos a tomar y quitarle eso que no nos gusta, su letrero, su corral y hacerlo como lo teníamos, digno, con unas letras y que todas las madres de Salamanca quieran colocar la foto de su hijo, sean o no de algún colectivo pueden hacerlo”, explicó Alma Lilia Tapia.

La vocera señaló que buscan ser respetadas, además de pedir ser tomadas en cuenta y no sean ignoradas por las autoridades que gobiernan el municipio de Salamanca, por lo que esperan poder recuperar su árbol de la esperanza.

“Queremos que se nos respete a nosotros como madres buscadoras; queremos seriedad y se nos tome en cuenta, esto es para todos los salmantinos no solo para los familiares de desaparecidos; lo que sí sabemos y lo hemos dicho ahorita es que vamos a retomar nuestro árbol porque no se nos respetó”, señaló.

Lilia Tapia dijo que, “ahora se burlan, que cuántos hay, solamente hay un árbol, donde quiera que se cambie, esa gama de fotografías, ese será el árbol de la esperanza y si nos vamos al de alado por necesidad, y si nos vamos al de la esquina ese será nuestro árbol de la esperanza, de las madres buscadoras, quienes somos las que creamos esto para recordar a todos nuestros desaparecidos; pedimos que se nos cumpla que se nos entregue el árbol”.

En este sentido, la vocera del colectivo, enfatizó que no dejarán de insistir en poder recuperar el primer árbol de la esperanza que fue realizado por las madres buscadoras del municipio de Salamanca.

“Hemos trabajado mucho tiempo y ellos todavía no estaban cuando ya colgábamos unas que otras fotos y es mal que hagan esto, pero no queremos distraernos con pleitos, pero lo justo y lo derecho es no desmentir a un dirigente no es pelear, exigir un derecho tampoco es agredir, y el hecho que no dejemos que se nos monten ya no lo vamos a permitir”, concluyó.