Ciudadanos denuncian mala poda de árboles en avenida Faja de Oro

Ciudadanos, preocupados por el medio ambiente del municipio de Salamanca, se han manifestado ante la poda de árboles que se está llevando a cabo en la avenida Faja de Oro, que ante tales actos llevados a cabo por parte de la jefatura de Parques y Jardines es realizada por personas faltos de capacitación, enfatizó que estas acciones matando al municipio, quitándoles los pulmones en Salamanca, comentó la ciudadana Argelia Ramírez.

“Esta poda indiscriminada, salvaje, mortal, es que en unas ocasiones matan a los árboles porque cortan salvajemente con machetes o personas que no están los suficientemente capacitadas y lastiman las ramas madre y se mueren los árboles, como tantos que se han muerto en el municipio de Salamanca”, señaló la ciudadana Argelia Ramírez.

Te recomendamos: Ambientalistas piden que no se retire un árbol que tiene más de 47 años en la colonia Bella Vista

Estos hechos llevados a cabo por parte de la jefatura de Parques y Jardines se iniciaron desde tempranas horas, en donde dichas acciones no se llevaron a cabo de una manera adecuada para que florecieran de nueva cuenta.

Local Denuncian presunta poda ilegal de árboles

“Están haciendo una poda, cuando en realidad están talando el árbol, ahorita en tiempo de calor cuando la sombra es primordial para enfriar el subsuelo, las hojas que dan el proceso de oxigenación, quitan el centro de los árboles, la verdad no entiendo el porqué están haciendo estos actos”, explicó la ciudadana.

Argelia Ramírez, dijo que “la verdad no me importa el partido que esté en estos momentos, me importa que haya gente empática con el medio ambiente, están matando a Salamanca con estos pulmones que hay aparte en Salamanca aparte del Ecoparque, estos árboles urbanos que están a merced de una poda indiscriminada, no se vale”.

De igual manera señaló que estos árboles se encontraban totalmente sanos, por lo que esperan que estas prácticas no se lleven de esta manera, y se lleve a cabo una poda de manera correcta.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Espero que ya no sigan con esto, los árboles están sanos, están frondosos, está con vida y haciendo su proceso de oxigenación y dando sombra para poder enfriar el subsuelo, yo espero la verdad que ya tampoco sigan con estos actos más adelante de la avenida Faja de Oro”, concluyó.