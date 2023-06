Causa inconformidad tala de árboles

Salamanca, Gto. Tras poda de árboles en avenida Faja de Oro, ciudadanos salmantinos, se manifiestan en contra de las acciones realizadas por la administración municipal, en donde manifestaron que dichas acciones afectan el medio ambiente de la ciudad.

Se podaron de mala manera los árboles de avenida Faja de Oro

Está semana se realizaron trabajos de poda de árboles por parte de la jefatura de Parques y Jardines, acciones que no fueron bien vistas por ciudadanos salmantinos quienes externaron que en estas fechas es de gran importancia el poder contar con árboles en buen estado.

Argelia Ramírez, ciudadana salmantina, manifestó su inconformidad ante las acciones realizadas sobre la avenida Faja de Oro, en donde comentó que esto se llevó a cabo de una mala manera.

La ciudadana manifestó que se llevaron a cabo las acciones a puro machetazo

“Es increíble que en nuestro municipio sigan haciendo, que hagan esta masacre con los árboles, Salamanca necesita oxigenación, cortan el ciclo de oxigenación al podarlos supuestamente de esta manera, no hay hojas ya que ellas son las encargadas de fabricar y transforman el dióxido de carbono y quitan las sombra”, manifestó.

La ciudadana, manifestó que al realizar estas acciones en la avenida Faja de Oro, dejaron sin hogar a cientos de aves, las cuales al “podar” de esta manera los árboles retiraron sus nidos, el cual puede ser catalogado como un ecocidio.

“Su argumento fue que porque tapaban las cámaras de seguridad, dicen que también por los cables, en este lugar no hay cables; se que se tiene que podar, pero eso no fue una poda técnica.

Para poder dar a conocer esta información, la ciudadana salmantina tiene el asesoramiento por parte de las diversas asociaciones ambientalistas, y agrónomos zooteísta.

“A machetazo puro están cortando las hojas, todo el árbol se cimbra, la punta de los árboles queda abierta y no es un corte para que puedan sanar rápido y si está abierto se va a secar esa rama; Salamanca no necesita esto, necesita más áreas verdes, no queremos cactus, queremos que se vea sano y no bonito.

Presentarán un escrito dirigido a la Dirección de Medio Ambiente, Servicios Públicos y la jefatura de Parques y Jardines para que se les de una explicación y argumentos técnicos para que hagan estas acciones.