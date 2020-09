cierran negocios por temor a la violencia

Salamanca, Gto.-Decenas de establecimientos comerciales de la zona del mercado Tomasa Estévez, han tenido que cerrar sus puertas por la inseguridad y la exigencia de grupos criminales que les exigen dinero a cambio de protección y dejarlos trabajar o de lo contrario atentar contra su seguridad o la de sus familias.

Por razones de seguridad, los declarantes omiten sus nombres y señalan que han solicitado el apoyo a la policía municipal, estatal e incluso a los federales, pero no hay avance.

"Nosotros estamos ya hasta la madre de los hechos en estos días, ya anteriormente se habían dado hechos iguales, todo por no pagar la famosa cuota y es que los fulanos se pasean por el mercado y al rededor sin que podamos hacer algo, nos vigilan bien" mencionó una locataria del interior del mercado.

"Solicitamos la ayuda de las autoridades, no decimos que es culpa de alguien solo que tengamos mas presencia de seguridad, que los elementos que anden cerca porten armas y puedan hacer uso de ellas, que nosotros nos podamos defender, no es posible que maten a nuestras gentes y si nosotros matamos a alguien de ellos nos meterán a la cárcel, porque nosotros si y a ellos no, quien los apoya" mencionó una familiar de las víctimas del pasado jueves.

Ferreterías, misceláneas, tlapalerías e incluso puestos al interior de mercados municipales al carecer de dinero para el pago de la cuota exigida se ven en la necesidad de tener que cerrar sus puertas. Algunos propietarios de negocios han colocado cámaras de seguridad y comprado armas para protegerse, pero ni eso impide la extorsión.

POSTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Autoridades municipales emitieron un comunicado lamentando los hechos sucedidos la mañana del jueves y medio día del viernes en la zona del Mercado Tomasa Estévez, citando que se estará resguardando la periferia con mas elementos policiales.

Por lo que la mañana del sábado se registraron varios cierres de calles de la periferia del Mercado, mismo que ha estará resguardado por parte del elementos federales y Guardia Nacional, con el fin de evitar mas homicidios en la zona y detectar al grupo de personas que esta extorsionando a los locatarios y comerciantes del mercado Tomasa Estévez.

HECHOS VIOLENTOS

Durante los últimos tres días de este emisión, se han registrado 3 hechos violentos que han marcado a los comerciantes y usuarios del mercado Tomasa Estévez, ya que en dos ataques armados se han registrado 3 homicidios y durante la madrugada del sábado abandonaron dos cuerpos con mensaje escrito alusivo a un grupo delictivo, es por eso que el comercio en la zona centro se ha visto afectado en las últimas horas y la presencia policial en el lugar ha aumentado.