César Prieto toma protesta como presidente municipal de Salamanca

A las 00:00 de este diez de octubre Julio César Ernesto Prieto Gallardo tomó protesta como presidente municipal de Salamanca.

“Yo, Julio César Ernesto Prieto Gallardo protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las Leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de Salamanca Guanajuato que el pueblo me ha conferido y sí así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.

Local Revisará con lupa César Prieto administración de Beatriz Hernández

Posteriormente, el Presidente Municipal César Prieto tomó protesta a los síndicos y regidores para el periodo constitucional 2021-2024, después de haber quedado legal y formalmente instalado el Ayuntamiento del municipio de Salamanca para el ejercicio 2021-2024, el Presidente Municipal hizo uso de la voz para dar a conocer a la población los propósitos contenidos en el plan de trabajo para el trienio que recién inició, asimismo externó que desea el éxito para todos porque Salamanca lo necesita, indicando que el objetivo de todos los miembros del Ayuntamiento es el renacer de Salamanca.

“Salamanca más que nunca desea que sus representantes de verdad se pongan a trabajar (…) me alegra saber que a pesar de las diferencias políticas que pudiéramos tener, nos une un mismo objetivo que es ver a nuestra ciudad renacer en el progreso, el empleo, la seguridad, la paz social que tanto anhelamos”, expresó.

Sobre el plan de trabajo, el presidente expresó que se tomará en cuenta la opinión de los salmantinos y por ello en semanas anteriores se lanzó una consulta en la que la población externó sus necesidades de seguridad, empleo y reconstrucción del tejido social, ejes en los que se trabajará.

Durante el desarrollo de la primera sesión de Ayuntamiento, tomó protesta el secretario del Ayuntamiento Lic. Guillermo García Flores, la tesorera C.P. Herlinda Castillo Aguado y la encargada del despacho de contraloría Elizabeth Rodríguez Huichapa.