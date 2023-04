Iría por reelección César Prieto de registrarse aspirantes deshonesto

A pesar de calificar con un seis la primera mitad de su gobierno, el alcalde César Prieto no descartó la posibilidad de buscar la reelección en el próximo proceso electoral, en especial si hubiera un contendiente o actor político que se haya beneficiado de administraciones anteriores de manera deshonesta, esto después de que en 2022 afirmó que el 09 de octubre de 2024 se retiraría al concluir su gestión.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo creo que faltan muchas por hacer, pero yo creo que lo más importante es el manejo de los recursos, no hay corrupción por lo menos de mi parte y en el tema de contratación de obras públicas y eso; abajo sabemos que de repente hay malos elementos que ponen el ejemplo negativo, también se está actuando con ellos por ejemplo en el tema de Tránsito Municipal, de abusos de alguna autoridad que vamos a estar siempre pendientes, pero si puedo decir que somos distintos totalmente a administraciones pasadas que únicamente veían el presupuesto público como una oportunidad de hacer negocio”, indicó el edil.

Local Busca César Prieto renegociar adeudos heredados por panistas

De esta manera César Prieto consideró que se han sentado las bases de un gobierno integro, aunque reconoció existen algunos pendientes por lo que de manera constante esta en comunicación con sus directores para redoblar esfuerzos; “tenemos un seis de calificación, nos falta que le echemos más ganas, que los servidores públicos recordemos cuanto nos costó llegar aquí y que le respondamos a la gente (…) hay muchas obras todavía por hacer, no voy a terminar yo siempre lo he dicho muy honestamente vamos a darle prioridad a las calles y bulevares que sean más transitados”.

En cuanto a si buscaría ser el primer presidente municipal reelecto de Salamanca, señaló que ello dependerá de cómo lo califiquen los salmantinos, sin embargo, dijo que de haber un contendiente que se haya beneficiado de manera deshonesta de administraciones pasadas iría a las boletas sin pensarlo.

“Yo realmente me interesa mucho terminar, concluir lo que me comprometí y en dado caso de que haya algún pendiente yo quisiera ya terminar, quedar al 100% con lo que quedé, si llegará a ver algún pendiente o la posibilidad de quienes en su momento se beneficiaron de manera deshonesta de la administración, tuvieran posibilidades de quedar me tendría que quedar otro (…) va depender de cómo nos califique la gente, de cómo se venga el tema político aquí en el municipio”, concluyó.