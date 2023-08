Falta de recursos del estado se debe a temas políticos: César Prieto

Ante la deuda solicitada por el estado de Guanajuato por dos mil 900 millones de pesos, el alcalde César Prieto Gallardo comentó que la designación de 54 millones de pesos para el municipio, se pudiera derivar a un tema político, en donde señaló que se pretende paralizar al municipio por ser gobernado por el partido de oposición.

Ante ello, el mandatario salmantino, afirmó que no se puede obligar al estado a dar una cantidad en específico, resaltando que estas decisiones afectan a la población del municipio petrolero.

“Es un tema de voluntad política, no podemos obligar al estado, aunque al final es una deuda que vamos a pagar los salmantinos, no hay manera de obligarlos a que nos den X o Y cantidad; no hay una regla o fórmula que se establezca para la deuda y le va tocar de acuerdo a la vulnerabilidad o atención prioritaria, a la población, no existe es a contentillo de la autoridad. Sí es un tema político de que a lo mejor gente en el estado tienen cierto mando, desean que a los gobiernos de MORENA no les vaya bien, y no importa si castigan a los ciudadanos, al final es un tema político en donde pretenden que Salamanca esté paralizado”, explicó.

Prieto Gallardo, externó que se han emitido comentarios de otras personalidades de Acción Nacional, en donde puntualizan que “ellos sí saben gobernar y que haya obra y que actualmente no lo hay”. Prieto Gallardo explicó que actualmente, su administración municipal tiene una cartera de proyectos de obra por un total de mil 800 millones de pesos en proyectos.

En sus declaraciones, el (César Prieto Gallardo), añadió que, “Es política, un regidor comentó que Guanajuato es el sexto estado que aporta a la federación, claro porque ahí si hay una fórmula, una ley de coordinación fiscal votada en el 2017, en la época de Peña Nieto, en donde el PRI y el PAN lo aprobaron y han sido lo mismo durante muchos años y ahora dicen que es el castigo del presidente; el PRIAN ya no haya la manera de que esta ola a nivel nacional está borrando a quienes engañando al pueblo de México”.