Se pretende homologar los horarios de la vida nocturna en Salamanca: César Prieto

Salamanca, Gto. Recortar el horario de los bares no es con el afán de perjudicar al negocio local, es una estrategia de seguridad que varios municipios del estado ya han tomado en cuenta, consideró el alcalde César Prieto Gallardo.

La vida nocturna va en incremento en el municipio

El alcalde César Prieto Gallardo, indicó que en el municipio de Salamanca, se está analizando la estrategia de homologar los horarios de los bares y cantinas que se tienen en el municipio de Salamanca.

Esta iniciativa se presentó desde el mes de marzo por parte del General de la Décima Segunda Región Militar, Enrique Covarrubias, en donde se hace de referencia que los bares cierren a las 2 de la mañana. Ante ello, el presidente municipal explicó que esta medida ya se estará aplicando.

Esto no es para afectar al comercio salmantino, César Prieto

"Ya nada más falta la publicación y una vez publicado en el estado de Guanajuato, ya vamos a aplicarla; me parece que ya varios municipios cumplieron con esta parte, Salamanca lo acabamos de aprobar y creo que esto es un beneficio, es únicamente para espacios donde se venda bebida alcohólica abierta durante tres meses; aunque parece que es durante días festivos se puede prorrogar el horario", comentó.

El Servicio De Administración Tributaria Del Estado De Guanajuato (SATEG) actualmente es el encargado de autorizar la ampliación del horario de cierre, sin embargo, el alcalde explicó que había establecimientos que cerraban demasiado tarde.

""Tendríamos que checarlo, esto ya es un acuerdo del ayuntamiento y ya aplica por las personas que no cumplan con el cierre. Ya hay disposiciones que establecen multas para quienes no lo cumplan. A las 2 tienen que cerrar, tienen que proveer que sus clientes ya no consuman bebidas alcohólicas a esa hora; la vida nocturna ha ido creciendo luego de los hechos de inseguridad que se ha vivido, sin embargo se va incrementando cada vez más y en apoyo a las fuerzas de seguridad pública piden que roguemos esto hacemos esta modificación", enfatizó.

Para finalizar, el alcalde reitero que esta solicitud no es para perjudicar al comercio local, sino todo lo contrario, el de cuidarlos.