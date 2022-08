Celebran fundación del STPRM y triunfo en revisión salarial

El legendario Grupo de los Viernes, conformado en su mayoría por trabajadores jubilados petroleros, celebró 87 años de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al mismo tiempo que aplaudió los avances en la revisión salarial, en donde se recibió un aumento del 4 y 2% en prestaciones, acción que consideraron un triunfo, así lo manifestó, Pedro Ramón Reyes Masa, fundador de la agrupación.

La agrupación del legendario grupo de los viernes se reunió nuevamente para conmemorar el 87 aniversario de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petrolero de la República Mexicana (STPRM), que se consolidó el 15 de agosto de 1935, luego de una serie de intentos por parte de los petroleros para constituir un sindicato.

La conformación de este Sindicato debía permitir la recuperación de la riqueza petrolera en el marco de una estrategia que utilizaba al movimiento obrero como un instrumento y una base de apoyo del Estado.

Local Reconocen petroleros salmantinos gestiones de sindicales para aumento salarial

En ese sentido, Pedro Ramón Reyes Maza, dijo que desde hace 30 años la agrupación de legendario grupo de los viernes no ha dejado de reunirse para conmemorar esta fecha y mantener viva la cultura sindicalista que en la actualidad ha comenzado a morir con los nuevos compañeros.

"Procuramos que esta fecha no pase desapercibida porque lamentablemente muchos de nuestros compañeros no tienen la cultura del sindicalismo, ni el respeto por el sindicato y sus fundadores, eso es lo que nosotros queremos mantener vivos para que no se pierdan y la otra fue para comentar los avances de la revisión salarial que cada año se realiza, en dónde en esta ocasión recibimos un aumento salarial del 4% y 2% en prestaciones que en términos generales fue bueno, toda vez que las condiciones estaban virantes y la empresa no había reconocido a la dirigencia sindical e incluso no se había firmado la revisión sino como una prórroga y finalmente se llegó a un acuerdo y eso indiscutiblemente fue un triunfo", explicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El legendario grupo de los viernes llegó a contar con 60 integrantes a lo largo de los últimos 30 años, sin embargo, algunos de ellos han fallecido en el camino, por lo que llegó a reducirse.