Cambia sus árboles bonsai por despensa

Christian López Se ha dedicado a intercambiar sus arbolitos bonsai a cambio de despensa por diversas calles del municipio de Salamanca,





Con lo obtenido apoya a los estudios de sus hijas.





“Mi oficio es vender arbolitos, y desde hace días coloqué un cartelito en donde se intercambian árboles por despensa, para beneficio mío y de mis familia y esto es mi fuente de trabajo más que nada y tenemos que salir adelante para poder llevar algo de sustento para la casa; la venta ha sido algo baja pero no siempre tengo lo suficiente para la comida, y entonces mi idea fue poner el letrero y he tenido ayuda de la gente, ha sido poca pero si ha sido algo”.





En algunas situaciones los cambia por despensas.





El costo varia desde los 100 hasta los 300 pesos dependiendo el tipo de árbol bonsai en donde tras lo obtenido solventa las necesidades que tienen sus hijos para continuar con sus estudios en el estado de Toluca.





Los costos rondan de 100 a 200 pesos.





“Yo tengo que pagar el árbol y la despensa es para mi, mucha gente piensa que la ayuda es para otra persona pero eso en realidad es para mi; tengo dos pequeñas, una va a la universidad y otra a la preparatoria, la verdad ya no me alcanza y con lo poco que me ayuda es algo, y lo que llego a sacar en cuestión de dinero es para los pasajes y lo que ellas lleguen a necesitar. Estaremos por varias partes de la ciudad”.





Tiene a dos hijas que mantener.





El bonsái representa la fortuna, el equilibrio espiritual y la relajación, además de que te hace conectar de una forma muy especial con la naturaleza, mientras que en lo espiritual, este árbol representa eternidad, ya que el árbol bonsái representa un puente estrechamente relacionado entre lo divino y lo humano.





Usuarios de redes sociales apoyaron la acción de Christian.





“Cada arbolito tiene un significado, a uno se le conoce como oro viejo o árbol alegre, el bonsai, la mayoría de ellos son pequeños y ya no crecen y les decimos de cómo cuidarlos, porque no les dan el cuidado que merecen; tenemos un cedro limón, lluvia de estrellas o árbol de la armonía y cada uno de ellos como lo digo, tienen un significado especial”, finalizó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer la ubicación en donde Christian López realizaba el cambio de sus árboles bonsai, por lo que usuarios se unieron a esta causa comprando un árbol, o bien apoyándolo con la donación de despensa.





Su acción se dio a conocer por medio de redes sociales.