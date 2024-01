Comerciantes piden inclusión en la entrega de apoyos

Seis de aproximadamente 30 comerciantes de la avenida Héroes de Cananea se vieron beneficiados con apoyos municipales de cinco mil pesos mensuales por un periodo de tres meses, acción que para otros comerciantes ha representado el cierre total de sus negocios debido a que las bajas ventas no son las suficientes para poder solventar los costos de servicios y pagos de rentas.

Los comerciantes serían de diciembre a febrero.

“De plano ahorita no estamos vendiendo absolutamente nada, si vendemos una comida al día es mucho, tenemos bajísimas las ventas, está solo; creemos que ya no tardan en apoyarnos, pero dijeron que nos iban a apoyar y no nos iban a dejar solo, eso nos comentó el alcalde directamente, porque ellos han venido a checar en donde sí hay y no venta, nos dijeron que aproximadamente del 2o y tantos iban a ver cómo nos iban a ayudar. A nosotros no nos sirven los aparatos, y lo que nosotros necesitamos, es algo económico porque la verdad si lo necesitamos o al menos despensas para poder estar comiendo”, explicó Juana Micaela Ramírez Rocha.

El pasado 20 de diciembre fue cuando las autoridades municipales dieron a conocer que se llevaría a cabo la entrega de tres apoyos mensuales aproximadamente de cinco mil pesos cada uno, para solventar las afectaciones que se han registrado por la construcción del paso elevado en la avenida Héroes de Cananea.

Solamente a pocos comerciantes se les brindaron apoyos.

“Él nos habló bien y tenemos fé en que nos va a cumplir, nos dejó a una persona para qué este al tanto de nosotros; el primer apoyo que nos dieron fue en diciembre y ya una vez establecido lo que iban a empezar a trabajar, esperamos que nos cumplan, porque quedaron muy formales, explicó.

Ante las bajas ventas algunos comercios han cerrado sus negocios, ya que no se pueden solventar los gastos de rentas y servicios.

En contraste, sector comercial de esta zona han explicado que no se les tomó en cuenta para que se les dieran apoyos, por lo que han tenido que cerrar sus negocios por la baja ventas y los costos de renta y pagos de servicios.

“A mi no me dieron apoyo, me dijeron que ya se había terminado el programa de la ayuda, nos dijeron que nos iban a dar despensas pero ni eso tampoco y esto nos lo dijeron hace 15 días; mis ventas han disminuido cerca de un 70% y estamos esperando a que terminen la obra para poder levantarnos, si va rápido pero para nosotros va lento porque no hay ventas, aquí no se ha parado nadie; dijeron que habían levantando un censo de comercios pero conmigo no se acercaron, yo conozco a que algunos fueron los beneficiados pero somos una gran cantidad de comerciantes. Las ventas son para todos y no tengo ayuda de nadie y no los he visto por aquí”, comentó Raul Diosdado, comerciante.