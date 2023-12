Califica César Prieto con ocho desempeño de funcionarios municipales

César Prieto Gallardo, presidente municipal de Salamanca, calificó con un ocho el desempeño de sus funcionarios en los casi tres años de gobierno que tiene la administración, pese a la incomodidad de la ciudadanía, ante la falta de resultados por parte de algunas dependencias municipales como Fiscalización y Control.





Periodo de gobierno es corto para lograr todos los objetivos.





En ese sentido, el mandatario municipal, dijo que a lo largo de este tiempo, los funcionarios adquirieron los conocimientos necesarios, para manejar los procedimientos y la validación de proyectos y programas, pero con el paso del tiempo han ido mejorando.

“Yo calificaría con un ocho a los funcionarios públicos obviamente los conocimientos ya los tienen los procedimientos los manejan de mejor manera, tres años son muy poco para los procesos que lleva validar proyectos y programas, pero, al final de cuentas es lo que tenemos y es donde tenemos que dar los resultados y yo creo que vamos mejorando, creo que quien te diga que tiene 10 es una falsedad, porque es imposible, a parte quien pone la calificación en la ciudadanía y en cuanto a mis directores sí te puedo asegurar que hay una valoración”, explicó.





Buscan culminar gobierno con plantilla completa.





Ante el cuestionamiento sobre las renuncias de la directora de Protección Civil y la baja del titular de Fiscalización y Control, aseguró que, su plantilla se mantiene completa, pues, el objetivo es que continúen todos los directores hasta que culmine la administración, además, aseveró que se mantendrá neutral y no tapará ningún caso de ineficiencia o corrupción en el trabajo de su funcionarios.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Los resultados se dan (…) siempre he dicho no voy a tapar la ineficiencia o la corrupción de nadie, porque puede haber personas que se den de baja por un tema de salud, personal, pero en el tema específico de ineficiencia o corrupción no voy a tolerar a nadie y vamos a respetar de que quién deba estar este”, finalizó.