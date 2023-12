Alma Angélica Berrones presento su propuesta para contender por la alcaldía

La Sindico del ayuntamiento Alma Angélica Berrones, presentó inscripción para contender por la candidatura por parte de Morena para el municipio de Salamanca, espera que en este mes, se pueda dar a conocer quién representará al movimiento en las próximas elecciones.

“Hice mi registro, pero ahorita estamos dentro de nuestro proceso interno de Morena y vamos a esperar porque todavía no se define bien la paridad de género, entonces no hay nada dicho, y lo conveniente es esperar los tiempos; ahorita lo único que tengo entendido que está contendiendo la expresidenta de AMEXME y es de quién no tengo conocimiento”, comentó la síndico.

Berrones Aguayo, señaló que esta contienda por saber quién representará al movimiento de la cuarta transformación se realizará a través de encuestas para determinar quién es el perfil más apto para representarlo en el municipio.

“Aquí en Salamanca también se llevarán a cabo encuestas, esto es a nivel estatal en donde se definen los mejores perfiles en donde se definan los mejores perfiles y los que tengamos trayectorias amplia en la formación política y es los que iremos en encuesta”, enfatizó.

En este mismo sentido, Alma Angélica dijo estar positiva a los trabajos realizados a lo largo que tiene trabajando en el tema político.

“He trabajado, la confianza también se la agradezco a la familia de los Prieto, porque ellos han confiado en mí y desde el 2014 estoy participando y traigo trayectoria política buena y confío en que se tomará en cuenta”, externó.

Al final, comentó que esta decisión se tomará en el mes de diciembre, sin embargo, todavía no se tiene la fecha exacta en la cual se podrá definir quién representará el movimiento.