No ha sesionado el consejo del Instituto Municipal de Salamanca para las mujeres

Tras la llegada de la nueva titular del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, integrantes del consejo que conforman esta dependencia, comentaron que no se les ha informado de las sesiones que se han realizado en el comité de la dependencia municipal.

“No hemos tenido reunión del consejo, al menos yo no la conozco y si hicieran sesión no me invitaron, desconozco las causas por las cuales por las cuales no me hayan tomado en cuenta” comentó Patricia Vega

Luego de que Yahaira Guillermina Rodriguez Michelena rindiera protesta como la encargada de despacho del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, en donde el instituto se encarga de brindar los apoyos para las mujeres del municipio de Salamanca.

El 10 de noviembre del presente año, Yahaira Rodríguez tomó el cargo del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, quien en su momento destacó que en los primeros nueve meses del año se detectaron 523 casos de violencia familiar en el municipio.

A decir de la titular de esta dependencia, comentó que los casos de violencia familiar se detectan en la comunidad de Valtierrilla. Dentro de las primeras acciones que estarían tomando a cabo en el instituto sería llevar a cabo una reunión con el comité del instituto para conocer las causas.

El periodo en el cual estará como encargada de despacho hasta el 31 de diciembre, esto a pesar de que no cuenta con la formación necesaria de acuerdo a bases jurídicas para poder desempeñar el cargo, esto a pesar de que el alcalde Cesar Prieto Gallardo comentara que dicho perfil cuenta con nueve años de experiencia para poder desempeñar el cargo.

La que hoy es encargada de despacho del IMSM anteriormente trabajaba en la Dirección de Fiscalización y Control del municipio de Salamanca, la cual ha sido reportada por comerciantes del municipio, quienes habían externado haber sido víctimas del abuso de poder de la funcionaria.