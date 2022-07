Se continúa decidiendo el futuro de la camioneta blindada

A nueve meses de la actual administración del alcalde César Prieto Gallardo, se continúa decidiendo el futuro de la camioneta Suburban blindada, la cual fue comprada en la administración de la exalcaldesa Beatriz Hernández Cruz.

Local Respeta Betty Hernández decisión de Cesar Prieto de rifar vehículo blindado

Fue durante la administración de la exalcaldesa Beatriz Hernández Cruz cuando se llevó a cabo la renta de la camioneta Suburban 2019, la cual tuvo un costo de 187 mil a los 261 mIl pesos por mes, esto antes de que se llevara a cabo su compra.

Fue durante el año del 2020, cuando el comité de adquisiciones del municipio, aprobó la compra de la camioneta blindada, con un costo de dos millones 726 mil pesos más a los que ya se habían pagado de la renta.

Esta camioneta se le compró a una empresa del estado de Hidalgo, llamada “Soluciones móviles”, a quien también se le hizo la compra de luminarias tipo led. Ante esta sobre compra, se llevó a cabo una auditoría superior del estado.

Ante estos hechos el alcalde César Prieto Gallardo, detalló que se está dando el mantenimiento correspondiente a la camioneta para que esta no presente alguna problemática en un futuro que afecte a su desempeño.

“Si bien no se utiliza, si hemos tenido la prevención de echarla andar para que no se pegue el motor, para que no haya un tema de que se descuidó y podamos tenerlas en óptimas condiciones si es la rifa o es una venta directa o un cambio con el gobierno del estado”, añadió.

Espera que sea en septiembre, pero también dependerá de que si se llega una compra directa antes del mencionado mes o el cambio por las unidades de patrulla. “Yo creo que este mes, para poder vender los boletos, pretendemos obtener de lo que vale más la camioneta en el avalúo y esperemos que en este año se realice este hecho”.