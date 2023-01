Buena noticia; no solución, el decreto del agua para 17 municipios: Gobernador

CORTAZAR, Gto. (OEM-Informex).- El decreto para asegurar el agua para 17 municipios por 50 años no es suficiente, pero es muy bueno porque garantiza que tenemos derechos legales sobre otros lugares, dijo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, aunque también recordó que hace años también se dio el decreto para la presa El Zapotillo, "pero no tenemos el agua, es una buena noticia pero no es la solución".

Entrevistado durante su gira de obras por este municipio, refirió que; "necesitamos trabajar los proyectos, es parte de la estrategia que traemos de dotar de agua a Guanajuato, por los próximos 50 años, sí, pero con el proyecto de la presa Solís, estamos trabajando en los documentos con la Secretaría de Gobernación como lo instruyó el presidente de la República a través del secretario Augusto Villanueva, quien nos designó a Miguel Ángel Chico como enlace y se trabaja con los proyectos para firmarlos a la brevedad.

"Esta es toda una alternativa porque ya está sobre la mesa, la autorización del Congreso es la que nos falta, pero ya con la palabra del presidente, quien me la ha dado, y refirió Don Augusto, no hay ningún problema".

Refirió que cuando vino el secretario de Gobernación se acordó que entre febrero y marzo verían si ya se podían firmar los convenios; estamos trabajando a marchas forzadas con ellos y ojalá y se dé".

Sin restricciones por Covid

En cuanto al tema de posibles restricciones en el reinicio de clases por la alza en los casos de COVID, comentó el gobernador que el caso de Guanajuato están analizando los números y hasta ahorita no hay ninguna instrucción al respecto.

"Creemos que vamos a reiniciar normalmente las clases, Lo importante es que ya tenemos vacuna durante estos años, la mortandad es bajísima respecto a 2019 y 2020, creemos que tenemos que seguir con la estrategia como hasta ahora la hemos llevado".

"Si habrá algunas recomendaciones como volver con el cubrebocas otro tipo de temas, pero hasta ahorita ni cierres de negocios, empresas o escuelas", concluyó.