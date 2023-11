Auxilian estudiantes a hombre que se accidento

Padres de familia, reconocieron la labor que realizaron estudiantes del CETIS 62, luego de que auxiliaron y ayudaron a un hombre que se accidentó tras caer de su bicicleta, ya que no podía pararse y se quejaba de un fuerte dolor en su pie, Acciones que fueron reconocidos por vecinos del lugar, ya refleja una esperanza en las futuras generaciones.

La información la hicieron llegar a través de las redes sociales del Sol de Salamanca y de acuerdo a la versión, los hechos se registraron a las 19:25 horas del jueves 9 de noviembre, cuando los jóvenes se percataron de una persona del sexo masculino que venía en su bicicleta y a la altura de la institución tropezó con el tope que se ubica a la salida del Centro educativo, en ese momento, iba pasando la policía municipal y las acciones que realizaron fue levantarlo acercarlo a la banqueta para que pudiera estirar su pie, sin embargo se quejaba de un fuerte dolor.

Fue así como las estudiantes Alondra Cuevas Valencia y Diana Joselin Albino Antonio de la carrera de primeros auxilios, se acercaron con el hombre para atenderlo de manera inmediata y revisar la condición en la que se encontraba su pierna para evitar que pudiera sufrir algún daño mayor.

Fotos José Almanza | El Sol de Salamanca

“Entonces me arrime a ver al señor y le dije al señor que yo lo atendería y lo que hice fue sentarlo en la banqueta y lo toque y se metía su pierna muy hinchada, en eso mi compañera Diana que también es de primeros auxilios, me dio dos folders de papel y la misma policía me dio una venda lo que hice yo fue vendar la pierna para que no la moviera, aun así, el señor muy desesperado me decía que ya se quería ir porque él iba a ver a su papá que a las 20:30 saldría a Monterrey y lo iba ah despedir y para que no se lastimara más, procedí a decirle a mi familia que fue a recogerme que si lo podía llevar y me dijo, una vez , ya en su domicilio el señor me agradeció”, explicó.

Estas acciones, han llenado de orgullo a los padres de familia, quiénes indicaron que este tipo de actos se difundan con mayor frecuencia, ya que, recupera la esperanza en la juventud salmantina.