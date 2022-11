Aumentan presupuesto para la salud en Guanajuato

Irapuato, Gto.- Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que para 2023 contemplan un incremento de 500 millones de pesos en el presupuesto destinado a la salud y dijo que aunque es poco el recurso extra este será destinado para realizar reconstrucción de tejidos mamarios, dar continuidad a Planet Youth, Mi Hospital Cercano y Cuidando mi Trasplante.



En entrevista, el funcionario estatal dijo que el presupuesto promedio anual para la dependencia es de entre 14 mil millones y 14 mil 500 millones de pesos y dijo que este nuevo aumento será aprovechado para ampliar los servicios en salud.



Señaló que Guanajuato está posicionado como el estado que per cápita le invierte más recurso estatal adicional de lo que asigna la Federación, lo cual les permitirá seguir contando con el mejor sistema de salud pública del país.

"Es un incremento pequeño y lo que se ha incrementado es el presupuesto estatal, el presupuesto federal se ha mantenido, no ha disminuido porque por ley no nos pueden enviar menos recursos que los que se envían los años anteriores pero no se ha incrementado".