Atraviesa norte de Salamanca por crítica sequía

Una situación complicada enfrentan los habitantes de San José de Mendoza y comunidades aledañas, debido a que la sequía que se arrastra desde hace dos años está por secar el vaso regulador de escurrimientos y fuente de suministro para actividades agrícolas y ganaderas.

Al día de hoy, su presa registra un nivel menor a 20% de su capacidad, por lo que si el estiaje continua podría derivar en un escenario crítico en los próximos meses.

En la zona norte de Salamanca, donde la escasez del agua ha flagelado a cada habitante, hoy deben esperar pipas de agua para consumo humano que envía el gobierno local para atender sus necesidades básicas.

Pero ¿y el campo? Hoy el campo es de los sectores más afectados, los agricultores esperan la llegada de las lluvias, la costumbre dicta que si no llovió el 15 de mayo, como comúnmente pasaba en años anteriores, donde se ofrecía la celebración a San Isidro Labrador, no sería un año llovedero.

Fernando Cordero Mosqueda es originario de la comunidad de San José de Mendoza y desde hace décadas se dedica a trabajar sus tierras, sin embargo, la falta de lluvias ha mermado año con año el rendimiento de sus cultivos de sorgo y maíz, por lo que este año dijo esperará hasta que comiencen las lluvias para poder trabajar sus tierras.

“Ya necesitamos que llueva, porque si no, nos va ir mal; los calores están bien fuertes, yo no he sembrado, vamos a esperar el temporal para cultivar la tierra maíz, sorgo (…) no habíamos tenido una sequía de este magnitud hasta ahora; si no llueve, perdemos nuestros ahorros, el año pasado hubo muy poca cosecha”, refirió el campesino.

De acuerdo con Fernando, esta es la peor sequía que se ha visto en la zona, donde su presa está prácticamente a menos del 20% de su capacidad, donde el agua se evaporó por las altas temperaturas y hoy los habitantes sufren por la falta de agua.

La sequía de 2012 fue severa, pero no tanto

Una situación similar se presentó en 2012, cuando la presa del Huaricho se quedó sin agua, al igual que el pozo que abastecía a la comunidad, debido a las pocas lluvias que se presentaron en 2011, lo que provocó que los campesinos no establecieran cosechas y parte del ganado muriera por la falta del vital líquido.

La Comisión Nacional del Agua reveló detalles de su Monitor de Sequía de México, donde asegura que 30 de las 32 entidades del país han sido afectadas, en mayor o menor grado, por la escasez de agua. Las únicas dos excepciones son Baja California y Baja California Sur, mientras que Guanajuato se encuentra en sequía extrema donde se destacan pérdidas mayores en cultivos y pastos, con un riesgo de incendios forestales alto, en el cual se recomienda que debido a la escasez del agua restringir su uso agrícola y emplearla de manera correcta.

Por ello, será hasta noviembre próximo que se mantenga el monitoreo de los cuerpos de agua debido a que en ese mes concluye la temporada de huracanes que dio inicio el pasado 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, que ha generado lluvias aisladas en algunas entidades aledañas, sin embargo, no han tenido la captación para generar escurrimientos hacia los cuerpos de agua de la entidad y locales.